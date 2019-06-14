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14.06.2019

Приговор экс-мэру Ольхонского района Сергею Копылову: реакция общественности в соцсетях

Иркутская область, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Приговор экс-мэру Ольхонского района Сергею Копылову огласили 13 июня. В резонансном «деле Копылова-Красноштанова» поставлена точка с запятой: у сторон есть время на обжалование. Телеинформ изучил мнение иркутского сегмента социальных сетей на эту тему.

Напомним, за превышение полномочий Сергей Копылов приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, Эхирит-Булагатский районный суд на два года запретил ему занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах местного самоуправления.

Вынесенное решение вызвало различную реакцию общественности в иркутском сегменте «Фэйсбука», в основном, негативную.

Так, например, руководитель АНО «Иркутские кварталы» Сергей Маяренков считает происходящее «отсутствием здравого смысла».

– Если ты руководствуешься здравым смыслом, интересами государства, района, жителей, предпринимателей – можно ли сесть в тюрьму? Можно, если конкурс на строительство дороги выигрывает компания как обычно по самой минимальной цене, по которой дорогу не сделать, а ты делаешь невозможное – решаешь под свою ответственность вопросы поставки материалов. Дорога в итоге построена, всем хорошо, а Сергей [Копылов] сидит за превышение полномочий – «нанес ущерб государству». Не верится, это ошибка. Это был один из самых эффективных мэров, народно любимый. Надеюсь, что-то изменится в стране, и таких людей будут награждать, а не садить, на них будут равняться, – пишет Сергей Маяренков на своей странице в «Фэйсбуке».

С ним согласен, например, экопредприниматель Сергей Перевозников.

– Предприниматель – это человек, который что-то предпринимает, делает, чтоб появилось то, чего не было, дало результат всем, в т.ч. и себе. В этом плане и граф Муравьев-Амурский и Григорий Шелехов предприниматели, – пишет он. – Вчера посадили Сергея Копылова, человека, который предпринимал для Ольхонского района многое, в т.ч. и эту злополучную или, наоборот, необходимую дорогу, которая спасла Тажеранскую степь от сотен параллельных дорог.

К обжалованию решения суда призывает на своей странице в соцсетях и жительница Иркутского района Татьяна Макаревич.

– Я очень давно знакома с Сергеем Николаевичем, это очень хороший, порядочный и эрудированный человек, который, будучи мэром, сделал для района так много хорошего, сколько не делала ни прежняя, ни нынешняя власть (нынешней уже просто не дают что-то делать). У него глаза горели от работы, и желания работать и творить хватило бы еще на несколько сроков… Но когда ты становишься «неудобен», система начинает выжигать в тебе все стремления, начинания и мысли работать и творить. Я бы назвала его народным мэром, он был очень близок к народу, по вечерам играл в волейбол, рассказывал удивительные истории про освоение Ольхонского района, – пишет она. – Он приезжал к нам в офис и в разговоре с папой говорил: « Серега, меня действительно хотят посадить» и в глазах читалось полное непонимание, из-за чего.

По мнению Татьяны Макаревич, «в скором времени ни один достойный человек не пойдет в мэры района, так как это расстрельная должность».

Председатель иркутского отделения «Деловой России» Роман Ищенко в защиту и поддержку Сергея Копылова у себя в «Фэйсбуке» пишет большой и активно цитируемый пост.

«Человек, настоящий патриот своей малой родины. Вложивший всю свою жизнь и энергию в развитие Ольхонского района. Бился за то, чтобы достроить новую дорогу до МРС. И достроил. Сегодня мы все, радуясь, ездим по ней на Малое море и Ольхон. В условиях полной несуразности байкальского законодательства, пытался найти способ сделать это в границах правового поля.

Не нашел. Сел. Почему? Потому что за 30 лет новейшей истории России, люди ответственные за формирование эффективного и качественного природоохранного законодательства, мягко скажем, не справились со своей задачей. Вместо этого нагородили законодательную кашу, где одни нормы, противореча другим, вместо того, чтобы защищать природу, – губят ее, и вместо того, чтобы защищать право местных жителей на достойную жизнь, – лишают этих жителей каких либо прав.

Хотели как лучше, а получилось как всегда.

И сегодня, мы, #Живя_на_Байкале, вроде как и не имеем права здесь жить. Начав что-то делать, ты при любом раскладе нарушишь законодательство. И как показывает практика, сядешь».

Пользователи соцсетей единодушно отмечают в своих публикациях депутатов Госдумы от Иркутской области, призывая их на помощь, – Николая Николаева, Сергея Тена, Михаила Щапова, Александра Якубовского, Андрея Чернышева и Алексея Красноштанова. Кстати, напомним, именно последнему принадлежала строительная фирма, занимавшаяся строительством и реконструкцией пресловутой дороги Баяндай-Еланцы-Хужир и с разрешения Сергея Копылова добывавшая каменную породу для работ в границах Прибайкальского нацпарка.

Между тем, в комментариях к посту Романа Ищенко уже высказался Александр Якубовский.

– Поддерживаю Сергея [Копылова], готов лично за него поручиться и сделать все, что от меня зависит, для того чтоб его освободили, – пишет он.

Председатель профсоюза предпринимателей Иркутской области Алексей Жемчужников составляет конкретный план действий общественности в поддержку Сергея Копылова.

– 1. Подробнейший публичный разбор хода следствия и материалов уголовного дела. Особый акцент на то, что может указывать на предвзятый характер следствия. (Что-то сделали, что-то наоборот не сделали). 2. Публичный, подробный и авторитетный разбор хода судебного процесса и приговора. 3. Дать публичную оценку действиям всех должностных лиц, причастных к следствию и суду. (Отклонение ходатайств защиты, странные заключения экспертов, сомнительные свидетели и прочая.) 4. Написать запросы/кляузы в коллегию судей и в службу собственной безопасности следственного органа на те действия/решения, которые вызывают объективные вопросы. 5. Максимальное публичное освещение этого во всех СМИ, которые могут себе позволить проявить гражданскую позицию по этому вопросу, – пишет он у себя в «Фэйсбуке».

Телеинформ следит за развитием событий.

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