Яндекс: на минувшей неделе иркутян интересовали Роскомнадзор и Telegram, а также смерть Дорошиной и Avicii

Иркутск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - На минувшей неделе топ-10 запросов иркутян в Яндексе возглавили всероссийские проверочные работы, смерть Нины Дорошиной, премьера фильма «Тренер».

Активно горожан также интересовала история противостояния Роскомнадзора и Телеграма – в топ вошли запросы по словам Роскомнадзор, VPN, блокировка Telegram, Павел Дуров.

Помимо сетевых страстей иркутяне искали информацию о смерти шведского диджея Avicii, график выходных в мае и юбилей певицы Валерии.