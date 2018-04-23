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23.04.2018

Яндекс: на минувшей неделе иркутян интересовали Роскомнадзор и Telegram, а также смерть Дорошиной и Avicii

Иркутск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - На минувшей неделе топ-10 запросов иркутян в Яндексе возглавили всероссийские проверочные работы, смерть Нины Дорошиной, премьера фильма «Тренер».

Активно горожан также интересовала история противостояния Роскомнадзора и Телеграма – в топ вошли запросы по словам Роскомнадзор, VPN, блокировка Telegram, Павел Дуров.

Помимо сетевых страстей иркутяне искали информацию о смерти шведского диджея Avicii, график выходных в мае и юбилей певицы Валерии.

ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram

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