Защита прав или «закручивание гаек»? Иркутские эксперты - о новшестве в федеральном законодательстве относительно блокировки информации в интернете

Иркутск, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В федеральное законодательство внесены новые ограничения, касающиеся распространения информации – иркутские эксперты комментируют такое решение и сложившуюся ситуацию. Президент РФ Владимир Путин подписал принятые Федеральным Собранием изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Теперь судебные приставы имеют право обращаться в Роскомнадзор для блокировки интернет-страниц, содержание которых сочтено порочащим честь граждан или деловую репутацию компаний. Своими мнениями по поводу этого законодательного новшества поделились иркутские медийные эксперты. Интернет-эксперт Дмитрий Таевский: – Этот закон – дальнейшее «закручивание гаек» по свободе слова в интернете. Причем, он юридически очень некачественный. Благодаря отдельным депутатам Госдумы, в России вообще сложилась неправовая ситуация по вопросу блокирования сайтов. Интернет-ресурс можно заблокировать либо вообще без решения суда, либо по решению суда, принятому в отсутствие ответчика. Тем самым нарушается конституционное право на рассмотрение дела судом в порядке состязательности сторон. Ситуация ухудшается еще и тем, что решение любого суда в любом регионе обязательно для всей страны. То есть, какой-нибудь суд в какой-то деревне примет решение о блокировке сайта, и он будет заблокирован. При этом вопрос о компетентности или пристрастности судьи даже не ставится. Владелец сайта вообще может не знать, что по его сайту принято решение о блокировке, так как еще один недавно принятый закон утверждает, что если письмо отправлено судом ответчику, то он считается извещенным – независимо от того, получил он письмо или нет. Новый же закон говорит о том, что при наличии на сайте компрометирующей информации, может быть заблокирован весь ресурс. Тем самым под удар попадают практически все форумы, на которых иногда миллионы сообщений. По одному из сообщений какой-то суд может принять решение о том, что эти сведения недостоверные, до владельца сайта не дойдет эта информация, и весь ресурс будет заблокирован. Фактически этим законом государство расписалось в беспомощности – оно не может заставить владельцев сайтов удалять информацию, и готово в наказание за это заблокировать весь интернет-ресурс. А сайт – это иногда и популярное СМИ, и серьезный бизнес. Еще хуже обстоят дела с цитированием информации. Допустим, на одном из сайтов размещена статья, которую скопировали еще десять сайтов. В случае вынесения решения о порочащем характере сведений в статье, все одиннадцать сайтов будут заблокированы. Все, однако, не так плохо. Дело в том, что эпопея с блокировками Telegram заставила практически всех пользователей российского интернета уйти под защиту VPN. А там никакие блокировки не страшны. Тем самым Россия превратилась в Иран, где тоже многое запрещено и где вся страна сидит под VPN. Директор иркутского филиала издательского дома «Комсомольская правда» Станислав Гольдфарб: – На мой взгляд, распространение любой информации, порочащей деловую репутацию или вторгающейся в личную жизнь, должно быть наказуемо. И раз принято соответствующее законодательное решение, то это тем более должно выполняться. Если человека оскорбили, то за это должны нести ответственность. Конечно, в этой ситуации возможны и перегибы, но у нас в таких случаях проблема обычно не в самом законе, а в исполняющих его людях. В любом случае – обвинения должны быть обоснованными. Шеф-редактор медиа-группы «БайкалТелеИнформ» Михаил Дронов: – Во-первых, в трансляции новости в СМИ есть существенная неточность: речь идет не о блокировке собственно сайтов (как информационных комплексов) – а о блокировке доступа к конкретной информации, достоверность и законность которой сайт не смог защитить в суде. То есть – о конкретном URL, где размещена информация, скажем, о том, что чиновник NN насилует по субботам несовершеннолетних ведьм, а потом вырывает их сердца на шашлык. Технически это – совершенно реально, и более того – правильно: потому что, во-вторых, речь идет не о произвольной войнушке с тем или иным сайтом, а об исполнении судебных решений. То есть – блокироваться должна информация, по поводу которой произошло судебное заседание, представлены аргументы сторон, после суда – его решение прошло апелляционную инстанцию и так далее. А как вы хотели? В правовом государстве противоправное деяние должно быть наказано, а его последствия максимально возможно – устранены. Но все это в сухой теории. Ведь эта абсолютно правильная и справедливая система будет применяться в рамках нашего нынешнего общественно-политического уклада, где очень трудно говорить о независимости (да и компетентности) суда. А это проблема не интернета и не интернет-СМИ, а страны в целом: точно так же можно ожидать несправедливых и некомпетентных решений от судебных процессов в любой отрасли – хоть в ЖКХ, хоть в экологии, хоть в сфере производства промтоваров. Полагаю, что именно приведение судебно-правовой системы в нормальный цивилизованный вид – станет одним из лозунгов следующей «перестройки» (или как там это будет называться), которую лично я ожидаю в этой стране лет через 10-12, к концу следующего срока Владимира Путина, когда нахождение страны на обочине истории станет ясно даже школьникам младших классов. Политолог, общественный деятель Алексей Петров: – Я вообще сейчас очень настороженно отношусь к принятию новых федеральных законов, так как все они нам все запрещают. Я не помню ни одного принятого за последнее время закона, который бы что-то разрешил, нас уже просто обложили запретами со всех сторон. Любой закон, касающийся граждан или общества, носит исключительно запрещающий характер. И создается впечатление, что законы принимаются пачками, депутаты их вообще не читают, никаких общественных слушаний не проводится, экспертных оценок не дается. Сейчас даже на своей личной странице в соцсети нельзя высказать собственное мнение, не опасаясь, что кто-то из депутатов или чиновников решит, что его в этом высказывании несправедливо оскорбили. Складывается впечатление, что федеральные власти наплевали уже на все европейские ценности и ратифицированные конвенции, пытаясь показать страну какой-то особенной. Но мы все живем в одном мире, и скоро над нами просто будут смеяться. Думаю, что единственным выходом может быть – запретить тех людей, которые нам все запрещают. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... алексей петров

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