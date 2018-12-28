|Медиа
|28.12.2018
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Абонент Tele2 снял короткометражку о счастье по «другим правилам»
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Москва, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги конкурса «Кино по другим правилам» в рамках проекта компании Disney в России и СНГ «Счастье – это…». Проект помогает начинающим кинематографистам исполнить свою мечту – создать полнометражный фильм для большого экрана.
Победитель номинации Tele2 Николай Шишкин прошел обучение в Московской школе кино и снял одну из новелл киноальманаха, сообщает пресс-служба оператора.
Итогом проекта компании Disney «Счастье – это…» станут семь историй о счастье – киноальманах выйдет в широкий прокат 1 апреля 2019 года. Абонент Tele2 Николай Шишкин из Санкт-Петербурга получил возможность снять короткометражку по «другим правилам» и стать соавтором одной из новелл. Выбирая лидера в своей номинации, Tele2 не требовала от участника наличия профессионального кинематографического образования. Однако победитель конкурса Tele2 оказался не чужд съемочному процессу: 24-летний Николай пишет сценарии рекламных роликов, но захотел попробовать себя в роли режиссера.
Николай Шишкин снял новеллу под рабочим названием Allegro moderato в соавторстве с победителем конкурса режиссеров Disney. Это история о кларнетисте, который одержим музыкой и мечтает попасть в европейский оркестр. Герою предстоит завоевать расположение капризного маэстро, справиться с трудностями перевода и распутать интригу соперника. Съемки прошли у знаменитой гостиницы «Англетер» и в Государственной капелле Санкт-Петербурга. За три съемочных дня народному режиссеру пришлось погрузиться в новую профессию и руководить коллективом из 80 человек.
Проект Disney «Счастье – это…» стартовал в июне 2017 года и включал шесть конкурсов. В профессиональных состязаниях могли принять участие начинающие кинематографисты, а во всенародных – все поклонники кино. В ходе нескольких этапов эксперты отбирали лучших сценаристов, режиссеров и часть актерского состава для будущего фильма. Tele2 учредила собственную номинацию «Кино по другим правилам».
Чтобы принять участие в конкурсе оператора «Кино по другим правилам», абоненты Tele2 должны были выбрать
Работы всех участников проекта «Счастье – это…» оценивали мэтры киноиндустрии: Владимир Грамматиков, Федор Бондарчук, Сергей Лукьяненко, Павел Лунгин, Андрей Мерзликин, Анна Михалкова, Джаник Файзиев, Владимир Хотиненко и Оксана Карас. Интересы абонентов Tele2 представлял Андрей Патока, заместитель генерального директора компании по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов.
Николай Шишкин, победитель конкурса Tele2 «Кино по другим правилам»:
«Работать в проекте «Кино по другим правилам» было комфортно, интересно и сложно одновременно. Киношникам не привыкать к тяжелому графику, а вот для новичка работа в три ночные смены подряд – настоящий вызов. Проект Tele2 и Disney позволил погрузиться в атмосферу киномира. Как начинающий режиссер я мог почувствовать, как важно выполнять рутинные действия четко и слаженно, но при этом сохранять вдохновение и импульс к творчеству. Я увидел, как работают профессионалы и как Владимир Грамматиков не оставляет без внимания ни одну деталь. Киноальманах рассказывает о счастье, и, работая на площадке, я сформулировал позицию для себя: счастье – это здесь и сейчас».
Владимир Грамматиков, режиссер и креативный продюсер компании Disney в России и СНГ:
«Раньше мы приглашали только непрофессиональных актеров в кадр, а экспериментировать с режиссерами не рисковали. Однако оператор Tele2 провел серьезный конкурс, и победа в проекте – это огромный импульс для творчества Николая. Я сразу вижу, когда человек действительно устремлен к своей цели. Он не просто пришел на съемки в роли наблюдателя, а с желанием расти и развиваться в этой сфере. Я уверен, что для него это была очень полезная практика: как минимум появилось понимание, что такое кинопроцесс. Мы сняли эпизод, в котором я играл как актер, а он работал как режиссер. Важно, что Николай по-настоящему хотел снимать кино, и у него все получилось».
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