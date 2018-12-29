АС Байкал ТВ покинули более 10 журналистов и операторов

«Это был самый волнительный эфир… Сегодня мой последний рабочий день в новостях АС Байкал ТВ… Прожито здесь почти 19 лет! Моя семья, мое родное место, куда приедешь среди ночи с закрытыми глазами, потому что помнишь маршрут на подкорке… Когда прирастаешь плотью к месту и к людям… Когда делаешь любимое дело изо дня в день, из года в год… А сейчас отрываешь по живому… Без анастезии… Нежно люблю тебя моя АС-ка… Это были лучшие 19 лет!» – делится с подписчиками уже бывший главный редактор программы «Новости» медиахолдинга Наталья Ветрова.
Корреспондент Марина Миникаева также выкладывает на своей странице в Фэйсбуке коллективное фото с трудовыми книжками, сопроводив его подписью «Свободны! Мы».
По информации ИА «ИркСиб», одной из причин сокращения штата назван грядущий переход на цифровое вещание и сопутствующие этому финансовые проблемы. На официальном сайте медиахолдинга информации о сокращении штата на момент публикации не было.
СПРАВКА (с сайта медиахолдинга АС Байкал ТВ):
В 1991 году Александром Тюниковым и Станиславом Огородниковым была основана телерадиокомпания «АС Байкал ТВ». В 1992 году независимая телерадиокомпания «АС Байкал ТВ» одной из первых в России получила лицензию на ТВ-вещание и деятельность по связи. Сегодня она входит в десятку крупнейших телекомпаний страны.
В настоящий момент компанией запускается уникальный для области проект «АС ПЛЮС», это будет одна из форм цифрового телевидения, с возможностью трансляции канала телевидения высокой четкости и с возможностью принимать более ста каналов, причем не через спутник, а с телебашни «АС Байкал ТВ». Новая телевизионная вышка медиахолдинга высотой 150 метров, которая в два раза выше прежней. Она дает возможность ликвидировать «затененные» для радиоволн, участки сибирского, достаточно сложного, горного рельефа, увеличить площадь покрытия.
Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.