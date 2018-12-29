АС Байкал ТВ покинули более 10 журналистов и операторов

Иркутск, 30.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Из медиахолдинга «АС Байкал ТВ» 29 декабря уволились более 10 сотрудников новостной редакции. Об этом они сообщают на своих страницах в соцсетях.

Так, например, корреспондент Альфия Еремеева пишет у себя в Инстаграме: «Пусть останется здесь фото на память. АС Байкал ТВ. Выпуск 2018. Да-да, в руках у нас трудовые книжки».

«Это был самый волнительный эфир… Сегодня мой последний рабочий день в новостях АС Байкал ТВ… Прожито здесь почти 19 лет! Моя семья, мое родное место, куда приедешь среди ночи с закрытыми глазами, потому что помнишь маршрут на подкорке… Когда прирастаешь плотью к месту и к людям… Когда делаешь любимое дело изо дня в день, из года в год… А сейчас отрываешь по живому… Без анастезии… Нежно люблю тебя моя АС-ка… Это были лучшие 19 лет!» – делится с подписчиками уже бывший главный редактор программы «Новости» медиахолдинга Наталья Ветрова.

Корреспондент Марина Миникаева также выкладывает на своей странице в Фэйсбуке коллективное фото с трудовыми книжками, сопроводив его подписью «Свободны! Мы».

По информации ИА « ИркСиб », одной из причин сокращения штата назван грядущий переход на цифровое вещание и сопутствующие этому финансовые проблемы. На официальном сайте медиахолдинга информации о сокращении штата на момент публикации не было.

СПРАВКА (с сайта медиахолдинга АС Байкал ТВ):

В 1991 году Александром Тюниковым и Станиславом Огородниковым была основана телерадиокомпания «АС Байкал ТВ». В 1992 году независимая телерадиокомпания «АС Байкал ТВ» одной из первых в России получила лицензию на ТВ-вещание и деятельность по связи. Сегодня она входит в десятку крупнейших телекомпаний страны.

В настоящий момент компанией запускается уникальный для области проект «АС ПЛЮС», это будет одна из форм цифрового телевидения, с возможностью трансляции канала телевидения высокой четкости и с возможностью принимать более ста каналов, причем не через спутник, а с телебашни «АС Байкал ТВ». Новая телевизионная вышка медиахолдинга высотой 150 метров, которая в два раза выше прежней. Она дает возможность ликвидировать «затененные» для радиоволн, участки сибирского, достаточно сложного, горного рельефа, увеличить площадь покрытия.