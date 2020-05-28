|Новости медиажизни в Иркутской области
|26.05.2020
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Авторы иркутского медиа-проекта «Минута памяти» собрали 55 историй ветеранов
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Иркутская область, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Виртуальный проект «Минута памяти» собрал более 55 историй о ветеранах Великой Отечественной войны, уроженцах Иркутской области. Участие принимают иркутские семьи, жители других городов региона, представители библиотек и учебных заведений, сообщают организаторы.
Участники первых двух недель проекта, авторы лучших роликов по итогам пользовательского голосования на сайте уже получили подарки от организаторов – сертификаты в супермаркеты «Удача». Еще два подарка отправятся в Тулун и село Верхний Мамон Воронежской области.
Напомним, что в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне инициативная группа иркутян создала виртуальный проект «Минута Памяти». По словам организаторов, его задача – собрать устные истории жителей города и области о ветеранах войны и тыла.
На конкурс принимаются видеоролики с рассказами о героях: подать заявку на конкурс совсем не сложно. Вместе все истории участников создадут сборник видео-историй о ветеранах: такие рассказы обычно в семьях передают из поколения в поколение, и так живет память о героях. Такие ролики могут стать в том числе и серьезной частью домашнего архива. По словам организаторов, на конкурс также поступают заявки, которые редакционная коллегия вынуждена отклонить по причине несоответствия правилам конкурса: в ролике обязательно должна быть история о ветеране войны, ее могут дополнять стихи и песни, но в основе именно история.
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