Авторы иркутского медиа-проекта «Минута памяти» собрали 55 историй ветеранов

Иркутская область, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Виртуальный проект «Минута памяти» собрал более 55 историй о ветеранах Великой Отечественной войны, уроженцах Иркутской области. Участие принимают иркутские семьи, жители других городов региона, представители библиотек и учебных заведений, сообщают организаторы. Участники первых двух недель проекта, авторы лучших роликов по итогам пользовательского голосования на сайте уже получили подарки от организаторов – сертификаты в супермаркеты «Удача». Еще два подарка отправятся в Тулун и село Верхний Мамон Воронежской области. Напомним, что в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне инициативная группа иркутян создала виртуальный проект «Минута Памяти». По словам организаторов, его задача – собрать устные истории жителей города и области о ветеранах войны и тыла. На конкурс принимаются видеоролики с рассказами о героях: подать заявку на конкурс совсем не сложно. Вместе все истории участников создадут сборник видео-историй о ветеранах: такие рассказы обычно в семьях передают из поколения в поколение, и так живет память о героях. Такие ролики могут стать в том числе и серьезной частью домашнего архива. По словам организаторов, на конкурс также поступают заявки, которые редакционная коллегия вынуждена отклонить по причине несоответствия правилам конкурса: в ролике обязательно должна быть история о ветеране войны, ее могут дополнять стихи и песни, но в основе именно история. КООРДИНАТЫ: Заявки и ролики на конкурс принимаются до 31 июля. По итогам трех месяцев проекта авторы самого интересного ролика получат призы от организаторов (от 10 до 30 тысяч рублей). Проект создан при поддержке администрации города Иркутска. Его поддерживают компании БРК, «Удача» и «Тюссо» (Братск).

Ознакомиться с положением о конкурсе и правилами участия, подать заявку можно на сайте минутапамяти.рф. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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