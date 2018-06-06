|Медиа
|07.06.2018
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Безлимитный интернет Tele2 заработал еще в 27 странах
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Москва, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, увеличивает список стран, где клиенты могут пользоваться популярной услугой «Безлимитный интернет за границей». Опция будет доступна в 81 стране, в том числе на самых востребованных направлениях путешествий, сообщает пресс-служба компании.
Опция
Абонентская плата составляет 350 рублей в сутки и списывается со счета клиента только в случае фактического выхода в сеть. Если клиент не пользуется интернетом за границей или находится в России, плата за услугу не взимается. Подключение опции бесплатно. Подробная информация о тарифах и дополнительных услугах Tele2 доступна на официальном сайте компании в разделе
Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:
«Клиенты настолько часто пользуются мобильным интернетом, что не готовы отказаться от этой привычки во время путешествий за границу. Поэтому мы развиваем услугу «Безлимитный интернет за границей» и значительно расширяем географию ее действия. Обновленный список включает как самые востребованные направления для отдыха и бизнес-поездок, так и экзотические страны Карибского бассейна. Нашим пользователям доступен настоящий безлимит, без ограничений по объему интернет-трафика в сутки. 350 рублей за безлимитный интернет – это несущественные расходы на фоне затрат на зарубежный отдых. При этом важно, что Tele2 не берет с клиентов деньги, если они забыли отключить опцию или не пользовались интернетом. В этом случае плата просто не списывается».