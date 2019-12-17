Больше всего качают в Свердловском районе: МТС проанализировала интернет-трафик абонентов Иркутска

Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - МТС, крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, проанализировал интернет-трафик на основе обезличенных данных абонентов и составил рейтинг самых качающих районов Иркутска по итогам 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рекордный показатель в 2019 году пришелся на Свердловский округ: именно здесь зафиксирован наибольший объем потребления мобильного трафика на одного абонента. Основная доля трафика сфокусировалась в Академгородке во время учебного периода. Жители района здесь обмениваются тяжелым видео и фотоконтентом в мессенджерах и соцсетях, а также общаются посредством видеозвонков и интернет-звонков, ведут эфиры и играют в онлайн-игры.

Вторым по объему переданных и скачанных данных стал Правобережный округ, где самыми активными стали горожане в Кировском (Центральном) районе. Помимо обмена файлами, они часто используют музыкальные сервисы, смотрят видеотрансляции, блоги и видео на Youtube. В дни проведения городских мероприятий трафик резко возрастает за счет прямых эфиров.

На третьем месте стал Ленинский округ. Абоненты используют трафик на просмотр фильмов, общение по видеозвонкам и обмен «тяжелым» контентом в соцсетях. Иркутск-II чуть опережает Ново-Ленино по объему скачанных данных в сети.

Замкнул четверку – Октябрьский округ. Здесь большая доля потребления интернета также приходится на фотоконтент в социальных сетях и мессенджерах, а также скачивание книг, музыки, фильмов и на онлайн-игры.

– Общий объем трафика мобильного интернета на сети МТС в Иркутске за год увеличился почти в два раза, что стало возможным в том числе, из-за улучшения качества связи в регионе в целом. В течение года, мы планомерно улучшали покрытие 4G в популярных местах отдыха иркутян, а также в районах – новостройках Иркутска, – отметил директор МТС в Иркутской области Андрей Березной.

СПРАВКА:

Рейтинг составлен на основе аналитики обезличенного мобильного трафика абонентов МТС в период с января по ноябрь 2019 г. по усредненному количеству гигабайтов на абонента