Число заказов SIM-карт Tele2 в Иркутской области на дом выросло в 5,5 раз

Иркутская область, 1.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 зафиксировала пятикратный рост числа заказов SIM-карт с доставкой на дом в период самоизоляции в Иркутской области. При выборе продуктового предложения клиенты отдают предпочтение тарифу «Мой онлайн». Получить свой заказ не выходя из дома, можно в 35 крупных и небольших населенных пунктах региона, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.

В период с 1 по 20 апреля количество SIM-карт Tele2, купленных с доставкой на дом, выросло в 5,5 раз по сравнению с аналогичным периодом марта. Это объясняется тем, что в период самоизоляции клиенты компании отдают предпочтение покупкам в онлайн-режиме.

В интернет-магазине Tele2 посетители могут выбрать номер телефона, подходящий тарифный план, а также подключить дополнительные опции и услуги. Чтобы сэкономить время при получении SIM-карты, клиенты могут внести свои паспортные данные сразу при оформлении покупки на сайте. Процесс оформления заказа занимает не больше 15 минут, доставка курьерской службой осуществляется бесплатно от одного до шести дней.

В условиях пандемии важно соблюдать режим самоизоляции, ограничить посещение мест массового скопления людей, свести к минимуму количество контактов и оставаться дома.

Мобильный оператор Tele2 расширил возможности интернет-магазина и увеличил количество населенных пунктов, где клиентам доступна бесплатная курьерская доставка SIM-карт. Тем самым компания обеспечивает жителей многих населенных пунктов области качественной связью и скоростным мобильным интернетом с доставкой на дом.

В Иркутской области получить SIM-карту с доставкой на дом теперь могут жители 35 населенных пунктов, в том числе северных территорий – Братска, Усть-Илимска, Вихоревки и других. С полным списком городов, поселков и сел можно ознакомиться на сайте .

Мария Лыкова, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

– Очень важно оставаться на связи особенно сегодня, в условиях самоизоляции. Поэтому мы расширили перечень населенных пунктов Иркутской области, в которых возможна доставка SIM-карт курьерской службой. Таким образом, подключиться к Tele2, не выходя из дома теперь могут еще больше жителей региона. Мы стремимся быть как можно ближе к нашим клиентам, предлагая качественные услуги мобильной связи и комфортное, безопасное обслуживание.