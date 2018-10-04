Хубсугул или Средиземное море: что выбирают жители Приангарья

Иркутск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В октябрьскую снежную погоду приятно погрузиться в воспоминания о лете. Тем более что у иркутян оно было очень насыщенным. В период с июнь по сентябрь жители Иркутской области посетили 131 страну. Такую статистку приводит компания «МегаФон», проанализировав активность своих абонентов в международном роуминге, сообщает пресс-служба мобильного оператора. Специалисты «МегаФона» составили рейтинг популярных направлений для летнего отдыха у жителей Иркутской области. Неожиданно, лидером рейтинга стала Монголия. Именно сюда отправилось 35% всех абонентов оператора из Приангарья, выезжающих заграницу в этот период. По мнению экспертов, иркутяне выбирают Монголию по нескольким причинам: безвизовый режим, близкое расположение, озеро Хубсугул, Улан-Батор, парк Горхи-Тэрэлж, местные легенды и культура. На втором месте по популярности разместилась Турция, куда традиционно в летний период любят выезжать иркутяне. Причем, наибольшее число наших земляков отдыхало там в июле. А вот в августе иркутяне предпочитали отдыхать в Абхазии, которая заняла третье место в рейтинге популярных направлений для отдыха. Замыкают пятерку лидеров Китай и Вьетнам. Не менее интересными кажутся страны, которые разместились в рейтинге с 5 по 10 место. Ими стали Беларусь, Таиланд, Грузия, Италия и Испания. Таким образом, можно сделать вывод, что жителям Иркутской области по духу близкими являются страны Юго-Восточной Азии, бывшие республики Советского Союза, а также колоритные европейские страны. Однако и экзотические направления сибирякам не чужды. Есть в перечне стран для отдыха и такие как Конго, Кения, Макао, Кувейт, Аргентина и Ямайка. – Отдыхать хорошо, а еще лучше отдыхать и быть при этом всегда на связи. Именно поэтому роуминг в отпуске – вещь незаменимая. Без него, ни удачного селфи отправить с морской прогулки, ни сториз выложить раньше всех, ни помощи, случись что не дождешься, – отметила Лариса Бодиева, директор Иркутского регионального отделения компании «МегаФон». – Итоги летнего сезона показывают, что жители Иркутской области перестали бояться пользоваться связью, находясь за границей. И это неудивительно, ведь тарифы и опции «МегаФона» делают роуминг доступным. Одной из так является опция «Роуминг, Гудбай», благодаря которой абоненты могут общаться как дома в путешествиях по миру: звонить, отправлять sms, выходить в интернет. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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