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17.03.2019

Девушкам – Huawei, мужчинам – фитнес-браслеты: МТС проанализировала подходы иркутян к подаркам на гендерные праздники

Иркутск, 17.03.19 (ИА «Телеинформ»), - МТС сравнила, чем отличаются покупательские предпочтения жителей Иркутска в период гендерных праздников – 23 февраля и 8 марта. Выяснилось, что представительницам слабого пола повезло больше: девушкам на праздник чаще дарили смартфоны, а мужчинам фитнес-трекеры и смарт-часы.

Почти на 40% увеличились продажи смартфонов накануне 8 марта, и почти на 80% продажи портативных гаджетов перед 23 февраля, сообщает пресс-служба оператора.

Самым желанным смартфоном на оба праздника единогласно стал двухсимочный Honor 7А стоимостью около 9 000 рублей. Второе место у девушек завоевал Honor 10 Lite за 15 000 рублей, а мужчины стали обладателями смарифона Alcatel 1 с двумя сим-картами. Примечательно, что iPhone полностью покинул ТОП 5 подарков, а Samsung занял третью позицию у представителей обеих полов. Остальные все места в мини-рейтинге подарков на гендерные праздники занимают модели китайской марки Huawei. А самым дорогим и часто покупаемым подарком стал Honor 8X за 18 000 рублей.

Предпочтения среди полезных и недорогих презентов также разнятся: у мужчин лидируют практичные подарки – защитные стекла, пленки, а у девушек, чехлы и зарядные аккумуляторы.

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