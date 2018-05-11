ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Медиа
12.05.2018

Директор «Восток-Телеинформа» стала руководителем медиа-совета при главе Бурятии

Бурятия, 12.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Директор информационного агентства «Восток-Телеинформ» Анжелика Мешкова избрана председателем медиа-совета при главе Бурятии. Об этом сообщает ИА «Восток-Телеинформ».

В ближайшее время планируется сформировать рабочие группы по направлениям работы. Ближайшая будет посвящена критериям принятия и исключения членов совета.  Напомним, медиа-совет был создан в 2017 году после избрания нового главы республики Алексея Цыденова.

В его состав входят главные редактора и руководители крупнейших СМИ республики. Медиа-совет – совещательно-консультативный орган при главе. Его цель – улучшение взаимодействия исполнительных органов государственной власти республики Бурятия, органов местного самоуправления в республике Бурятия со средствами массовой информации.

СПРАВКА:

  • Анжелика Мешкова начала свою профессиональную журналистскую деятельность в 1998 году в Иркутске. Пришла попробовать себя в качестве журналиста в информационное агентство «Телеинформ».
  • До этого, имея за плечами два диплома о высшем образовании –истфака Иркутского Госуниверситета и факультета английского языка Иркутского института иностранных языков – отработала год учительницей в школе, затем преподавателем в ИГУ на кафедре психологии и социальных отношений.
  • Работала заместителем главного редактора агентства по политическим вопросам. Была руководителем проекта и редактором общественно-политического вестника «Парламентский вестник Приангарья».
  • По семейным обстоятельствам вернулась в Улан-Удэ. В 2005 году основала информационное агентство «Восток-Телеинформ», работала и директором, и главным редактором, и ведущим журналистом одновременно.
  • Член Союза журналистов, замужем, многодетная мать.

ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске