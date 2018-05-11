Директор «Восток-Телеинформа» стала руководителем медиа-совета при главе Бурятии

Бурятия, 12.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Директор информационного агентства «Восток-Телеинформ» Анжелика Мешкова избрана председателем медиа-совета при главе Бурятии. Об этом сообщает ИА «Восток-Телеинформ» . В ближайшее время планируется сформировать рабочие группы по направлениям работы. Ближайшая будет посвящена критериям принятия и исключения членов совета. Напомним, медиа-совет был создан в 2017 году после избрания нового главы республики Алексея Цыденова. В его состав входят главные редактора и руководители крупнейших СМИ республики. Медиа-совет – совещательно-консультативный орган при главе. Его цель – улучшение взаимодействия исполнительных органов государственной власти республики Бурятия, органов местного самоуправления в республике Бурятия со средствами массовой информации. СПРАВКА: Анжелика Мешкова начала свою профессиональную журналистскую деятельность в 1998 году в Иркутске. Пришла попробовать себя в качестве журналиста в информационное агентство «Телеинформ».

До этого, имея за плечами два диплома о высшем образовании –истфака Иркутского Госуниверситета и факультета английского языка Иркутского института иностранных языков – отработала год учительницей в школе, затем преподавателем в ИГУ на кафедре психологии и социальных отношений.

Работала заместителем главного редактора агентства по политическим вопросам. Была руководителем проекта и редактором общественно-политического вестника «Парламентский вестник Приангарья».

По семейным обстоятельствам вернулась в Улан-Удэ. В 2005 году основала информационное агентство «Восток-Телеинформ», работала и директором, и главным редактором, и ведущим журналистом одновременно.

Член Союза журналистов, замужем, многодетная мать. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... алексей цыденов

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