|Медиа
|12.05.2018
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Директор «Восток-Телеинформа» стала руководителем медиа-совета при главе Бурятии
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Бурятия, 12.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Директор информационного агентства «Восток-Телеинформ» Анжелика Мешкова избрана председателем медиа-совета при главе Бурятии. Об этом сообщает
В ближайшее время планируется сформировать рабочие группы по направлениям работы. Ближайшая будет посвящена критериям принятия и исключения членов совета. Напомним, медиа-совет был создан в 2017 году после избрания нового главы республики Алексея Цыденова.
В его состав входят главные редактора и руководители крупнейших СМИ республики. Медиа-совет – совещательно-консультативный орган при главе. Его цель – улучшение взаимодействия исполнительных органов государственной власти республики Бурятия, органов местного самоуправления в республике Бурятия со средствами массовой информации.
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