«Дисней» показал Анджелину Джоли в гриме Малефисенты

Интернет, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На страничке американской студии «Дисней» появился ролик, на котором гримируют исполнительницу главной роли продолжения «Малефисенты» Анджелину Джоли. Видео вызвало большой ажиотаж. В короткое время оно набрало 1,7 млн просмотров, сообщают argumenti.ru .

Черно-белое видео, со смыслом такой цветообработки которого становится понятным только в конце. Сначала Анджелине Джоли делают косички, потом ей цепляют на голову рога.

Видео опубликовано в понедельник. За пару дней оно успело набрать 1,7 млн просмотров. Судя по комментариям, ролик открыл фанатам главную тайну Малифисенты. Они не могли понять настоящие у Анджелины Джоли скулы или нет. Скулы оказались не настоящие. Их добавили гримеры.

Черно-белая цветовая гамма ролика была выдержана для финального кадра. На нем Анджелина Джоли, уже в образе Малефисенты, вставив накладные зубы, улыбается. Именно на последних кадрах у нее помада на губах превращается в кроваво-красный цвет. Это привлекает внимание и создает образ очаровательной злодейки.