Для жюри премии «Серебряный Лучник» – Сибирь выбрали председателя

СФО, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Директор департамента общественных связей «ГМК «Норильский никель» Андрей Кирпичников возглавил жюри региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь. Заполярный филиал «Норникеля» в пятый раз выступает Генеральным партнером сибирской премии, сообщает пресс-служба «Серебряного Лучника».

Андрей Кирпичников работает в «Норникеле» с января 2013 года. В 2018 году он стал лауреатом Национальной премии в области общественных связей «Серебряный Лучник» в номинации «Мастер». Под его руководством жюри в начале февраля выберет самые яркие PR-проекты сибирского региона.

– Поддержка премии «Серебряный Лучник» – Сибирь – это еще один шаг в развитии и продвижении важных для нашей компании регионов. Конкурс дает возможность увидеть и обсудить интересные кейсы в области коммуникаций, обменяться опытом, найти вдохновение. Проекты – участники сибирского «Лучника» всегда отличаются высоким уровнем в части креативных идей и реализации. Уверен, многие из них в этом году будут достойны представить Сибирь на федеральном уровне, – комментирует Андрей Кирпичников.

По итогам голосования жюри Региональной премии будет выбран один проект, который окажется в шорт-листе Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Десять лучших проектов из числа конкурсных работ будут рекомендованы к участию в Национальной премии без внесения регистрационного взноса.

2 февраля в Новосибирске авторы работ, вошедших в шорт-лист сибирской премии, выступят перед жюри и гостями с защитой проектов. Победителей объявят в этот же день на закрытой церемонии награждения.

Вся информация о премии на сайте: http://luchnik-siberia.ru/ .

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