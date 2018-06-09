«Добавь бабушку в друзья»: Tele2 связывает поколения

Иркутская область, 10.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил масштабную социальную кампанию «Добавь бабушку в друзья» в Иркутской области и других регионах России. Ее цель – привлечь внимание к проблеме разрыва между поколениями, которая усугубляется неумением старших людей использовать современные технологии. Проект Tele2 направлен на обучение пожилых людей мобильному интернету и способствует их общению в онлайн-пространстве, сообщает пресс-служба компании. Мобильный интернет сближает активных пользователей интернета и отдаляет от них старшее поколение, которое не поспевает за активным развитием цифровых технологий. Tele2 считает, что внуки могут стать проводниками пожилых людей в мир мобильного интернета и так уделять больше времени общению с близкими. Перед запуском кампании Tele2 провела опрос и выяснила, что 90% респондентов рассказывают о важных событиях своей жизни семье, при этом всего 10% делятся новостями с пожилыми родственниками. На потенциал проекта «Добавь бабушку в друзья» указывает еще один вывод исследования: примерно 70% участников моложе 25 лет хотят общаться в социальных сетях и мессенджерах со своими бабушками и дедушками.



Чтобы актуализировать проблему разрыва поколений, оператор снял социальный видеоролик. Он показывает реальных героев – внуков и бабушек: если первые свободно ориентируются в digital-среде, то вторые не могут ответить на простейшие вопросы об интернете и соцсетях. В то же время молодое поколение понимает, что для старших быть ближе к своим внукам – это жизненная необходимость. Решением может стать приобщение бабушек и дедушек к мобильному интернету. Одна из молодых героинь ролика заключает: «Для нее [нашей бабушки] мир раздвинул бы границы в разы, если бы она могла следить за нами в соцсетях». Чтобы внуки могли научить старшее поколение пользоваться мобильным интернетом, Tele2 разработала ряд инструментов. Один из них – обучающий конкурс «Добавь бабушку в друзья», который позволит бабушкам освоить соцсети и быть в курсе событий из жизни членов семьи. С помощью внуков пожилые пользователи должны создать страницу в соцсети и наполнить профиль интересным контентом. Авторы самой интересной и насыщенной страницы получат по iPad и год связи на тарифе «Мой онлайн» в подарок. Пожилые люди, желающие осваивать мобильный интернет на практике, получат в подарок от Tele2 10 Гб интернета. Для этого им необходимо прийти в салон связи Tele2 и заявить о желании воспользоваться пакетом интернета по акции «Добавь бабушку в друзья». После отправки USSD-команды клиент получит сообщение с подтверждением его участия в акции. Это SMS следует показать консультанту салона, который начислит 10 Гб на счет абонента. Понимая, что старшему поколению непросто говорить на языке современных технологий, Tele2 подготовила «Путеводитель по мобильному интернету». В нем в доступной манере объясняются не только ставшие традиционными понятия «мессенджер» и «эмодзи», но и слова из молодежного сленга: «стримить», «хайп» и даже «хейтер». Онлайн-версия уже сейчас доступна на странице акции, а печатное руководство будет распространяться в салонах оператора. Инна Походня, директор по маркетингу Tele2: «Для меня это особенный проект: он не про тарифы или сервисы, а про общение между близкими людьми. В этой кампании мы говорим о том, что технологии не всегда объединяют, а иной раз отдаляют нас от близких людей. Однако в наших силах изменить это правило. И абсолютно неважно, абонент какого ты оператора. Просто #добавьбабушкувдрузья. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... tele2

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