«Дом по другим правилам» от Tele2 – лучшее место для самоизоляции иркутян

Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 презентовал свои решения для тех, кто скучает в самоизоляции. Теперь благодаря новому цифровому проекту Tele2 пользователи смогут встречаться и общаться в «Доме по другим правилам», а также смотреть фильмы, лекции, вместе посещать концерты и готовить что-нибудь на кухне. На днях оператор провел онлайн-экскурсию по цифровому дому. По словам организаторов, проект был создан с нуля за три недели и вырос из онлайн-парков Tele2, которые появились во многих городах страны в прошлом году. В Иркутске он располагался на острове Юность. Оператор создал там место, где можно поработать, посмотреть кино или послушать познавательные лекции совершенно бесплатно. Неудивительно, что эта площадка пользовалась большим успехом у иркутян. То же самое происходило и в других городах страны. Вдохновившись успехом проекта, разработчики решили развить идею, расширить функционал и перевести весь экшн в онлайн-режим. Работала над этим команда руководителя департамента по операционному маркетингу и развитию промоэкспертизы Tele2 Артема Киракозова. – Наш отдел обычно занимается офлайновыми событиями, но в этот раз нам пришлось быстро переориентироваться и работать в онлайн-ключе. Мы задумались о том, как сделать досуг наших абонентов веселее, насыщеннее, полноценнее, несмотря на режим самоизоляции, и создали виртуальный дом. Здание сконструировал настоящий архитектор из архитектурного бюро, получился особняк в калифорнийском стиле. Это роскошная вилла: три этажа, бассейн, парковка для спорткара. Для каждого типа досуга есть своя комната. Гостю, который заходит в этот дом, всегда будет уютно, он сможет найти что-то по интересам, – отметил Артем Киракозов. После того, как проект дома был готов, разработчики начали выбирать, чем наполнить каждую из локаций. Стало очевидно, что контент для каждой комнаты должны создавать лучшие из лучших в своем направлении. – Поэтому мы собрали плеяду очень талантливых, авторитетных команд, каждая из которых отвечала за наполнение своей комнаты. Там и известные рестораторы, и топовые фитнес-центры, лучшие лектории Москвы. У нас собрана уникальная подборка фильмов, лекций, рецептов и тренировок, – продолжил Артем Киракозов. Да, в период самоизоляции многие сервисы и мероприятия перешли в режим онлайн, звезды дают концерты по интернету, а библиотеки и образовательные организации выкладывают в сеть свой контент. Tele2 решила пойти дальше и собрать всё самое интересное в одном месте, чтобы пользователям не приходилось бродить по просторам интернета в поисках развлечений или полезных образовательных материалов. Так и появился «Дом по другим правилам». Его гости могут сами выбирать себе локацию и мероприятия, а могут воспользоваться услугами искусственного интеллекта Миа. Эта виртуальная хозяйка дома задаст пользователю несколько простых вопросов, а затем на их основе сформирует подборку по интересам и увлечениям. Старший менеджер по операционному маркетингу компании Tele2 Антон Сербин провёл для журналистов экскурсию по онлайн-дому. Он заметил, что компании было важно не просто создать очередной сайт с подборкой полезных ссылок и видеороликов. Дом на то и дом, чтобы стать для его посетителей местом социализации. Уютным островком, куда можно сходить в гости, пообщаться с другими людьми и хорошо провести время. Как и любой дом, «Дом по другим правилам» начинается с «Гостиной». Это место для встреч. Отсюда можно пригласить на вечеринку или свидание своих друзей. Для этого нужно лишь выбрать локацию, интересующее мероприятие, а затем разослать приглашение всем, кому захочется, через мессенджер или соцсети. В «Кинозале» можно посмотреть самые рейтинговые фильмы в максимальном качестве и абсолютно бесплатно. – Мы сделали эту комнату в партнерстве с Wink. Нашей целью было взять пусть и меньше кинокартин, зато таких, которые действительно стоят потраченного времени, – сделал акцент Антон Сербин. В «Тренажерном зале» гости дома могут заниматься фитнесом и смотреть документалки про великие спортивные события. Регулярно раздел дополняется новыми полезными роликами, кроме того, каждую неделю тренеры ведущих фитнес-центров проводят тренировки в режиме прямого эфира. Одно из самых любимых мест и пользователей, и самих сотрудников Tele2 – «Лекторий». Эта комната уже полна солидным количеством материалов и лекций и будет пополняться дальше. Здесь можно посмотреть образовательный контент от партнеров оператора – онлайн-экскурсии по Эрмитажу, лекции просветительского проекта Arzamas и образовательный плейлист от института «Стрелка», которые транслировались в онлайн-парках. Также в «Лектории» периодически проходят мастер-классы, которые пригодятся многим в период самоизоляции: как научиться рисовать, как правильно разобрать гардероб, как себя подстричь, как спланировать бюджет и другие полезные темы. – Контент, который мы публикуем в «Лектории», уникальный и создан специально для онлайн-дома. Ни на каких других ресурсах ничего подобного вы не найдете, – отмечает Антон Сербин. Еще одно интересное пространство – «Бар». Именно здесь каждую неделю проходят крутые вечеринки, здесь можно научиться готовить коктейли, а также послушать лучшие сеты от известных диджеев. В этом разделе есть чат, в котором можно задать вопросы барменам и их гостям, а можно использовать его для увлекательного общения с другими посетителями комнаты. Примерно ту же опцию выполняет «Бассейн». Сейчас это место исключительно для текстового общения, там можно обсудить последние новости и погоду, а также результаты кулинарных экспериментов на кухне или поспорить о самом крутом фильме кинозала. Но в перспективе компания Tele2 планирует организовать здесь видеочат, так что все посетители смогут не только общаться письменно, но и видеть друг друга. «Гараж» – место для концертов-квартирников. Здесь будут и диджейские сеты, звучащие в «Баре», но будут и свои рок-вечеринки. – На майские праздники мы запланировали отметить новоселье. Уже практически обжились, так что можно звать разных музыкальных гостей. Это точно будет не просто прямой эфир какой-то звезды. Пусть у нас будут персоны не первой величины, зато это будет интересный, необычный формат и необычная тематика, – подчеркнул Антон Сербин. Для абонентов Tele2 создана специальная терраса, где можно получить бонусы и скидки в тех сервисах, которые сейчас актуальны – дистанционное обучение, книги, игры и другое. Кстати, чтобы стать гостем «Дома по другим правилам», вовсе не обязательно быть абонентом самой Tele2. Никаких обязательных условий, оформления подписки или подобных вещей здесь не будет, весь контент доступен совершенно бесплатно. Компания будет рада увидеть в своем доме абсолютно всех. И организаторы не исключают, что даже после отмены режима самоизоляции проект будет жить и развиваться, потому что уже сейчас он вызвал большой интерес у пользователей. КООРДИНАТЫ: Зайти в гости в «Дом по другим правилам» можно по ссылке . Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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