|Медиа
|09.12.2019
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Эксперты по коммуникациям и студенты новосибирских вузов войдут в жюри 10 Региональной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь
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Новосибирск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Десять специалистов из области маркетинга и коммуникаций приглашены выбрать лучшие PR-проекты в рамках десятой Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь, помогать экспертам вызвались студенты новосибирских вузов, сообщают организаторы.
На юбилейном мероприятии исполнительная дирекция впервые за всю историю региональных премий сформировала студенческое жюри. В его состав на конкурсной основе отобраны семь наиболее активных студентов из Новосибирских вузов в области маркетинга, рекламы и PR.
В состав экспертного совета вошли участники из шести городов, которые ранее побеждали в индивидуальной номинации «Мастер» среди всех PR-специалистов Сибири. В жюри также приглашены эксперты, которые представляют Сибирский федеральный округ на всероссийских мероприятиях.
Имя председателя жюри будет объявлено в январе 2020 года. По традиции председателем регионального этапа станет один из членов попечительского совета Национальной премии «Серебряный Лучник».
Студенты, которые получат право наравне с опытными экспертами внести свой вклад в определение победителя – это Фарида Джафарова – студентка третьего курса СИУ РАНХиГС. НГУИЭУ представят две студентки третьего курса – Елизавета Дроздова и Алёна Костенкова. Среди студентов четвертого курса в жюри вошли Екатерина Казакова из НГПУ, Алёна Мельникова из СибГУТИ и Алёна Синелобова от НГТУ. НГУ представит Анастасия Петрова - студентка первого курса магистратуры «Управление коммуникациями».
– Главной целью премии мы считаем развитие сферы коммуникаций, поэтому в этом году решили сформировать студенческое жюри. Это хорошая возможность для молодых маркетологов и PR-специалистов познакомиться с лучшими проектами и уже состоявшимися экспертами в области коммуникаций, получить от них ценный опыт и проявить себя, – комментирует генеральный директор коммуникационного агентства «АГТ-Сибирь» Елена Гудыно.
Заявки на сибирский этап конкурса принимаются до 19 декабря, после чего жюри начнут оценку проектов. Шорт-лист будет объявлен 13 января, а 1 февраля пройдут завершающие мероприятия: презентация проектов шорт-листа и церемония награждения победителей. Подробнее о премии можно узнать на
СПРАВКА:
В 2010 году попечительским советом Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь, которая призвана расширить возможности участия региональных компаний в Сибирском федеральном округе. За девять лет в Региональной премии приняли участие более 600 проектов, из них 8 проектов из Томска, Новосибирска, Иркутска и Норильска стали победителями на всероссийском уровне. Первым из них высшую награду в Москве получил «Тотальный диктант», который с тех пор вырос в известную международную акцию.