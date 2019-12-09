Эксперты по коммуникациям и студенты новосибирских вузов войдут в жюри 10 Региональной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь

Новосибирск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Десять специалистов из области маркетинга и коммуникаций приглашены выбрать лучшие PR-проекты в рамках десятой Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь, помогать экспертам вызвались студенты новосибирских вузов, сообщают организаторы. На юбилейном мероприятии исполнительная дирекция впервые за всю историю региональных премий сформировала студенческое жюри. В его состав на конкурсной основе отобраны семь наиболее активных студентов из Новосибирских вузов в области маркетинга, рекламы и PR. В состав экспертного совета вошли участники из шести городов, которые ранее побеждали в индивидуальной номинации «Мастер» среди всех PR-специалистов Сибири. В жюри также приглашены эксперты, которые представляют Сибирский федеральный округ на всероссийских мероприятиях. Василий Дамов, учредитель коммуникационного агентства Sibmedia Agency, официальный представитель Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) в Красноярске, г. Красноярск.

Антон Дымченко, продюсер, директор рекламного агентства «Коперник», г. Омск.

Наталья Еговкина, ответственный редактор ТАСС по Сибирскому федеральному округу, г. Новосибирск.

Егор Егошин, председатель совета директоров коммуникационного агентства «АГТ-Сибирь», директор программного комитета конференции о маркетинговых и PR-коммуникациях «Груша», г. Новосибирск.

Антон Калтыгин, руководитель по взаимодействию с органами власти по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», г. Новосибирск.

Андрей Кирпичников, начальник Департамента общественных связей горно-металлургической компании «Норникель», г. Москва.

Андрей Кузнецов, директор, главный редактор Информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни», г. Новосибирск.

Андрей Оланов, начальник управления по связям с общественностью и внутрикорпоративной политике ПАО «Иркутскэнерго» (En+ group), г. Иркутск.

(En+ group), г. Иркутск. Сергей Попов, первый заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского Края, г. Красноярск.

Татьяна Свинцова, главный редактор регионального информационного агентства «Томск», г. Томск. Имя председателя жюри будет объявлено в январе 2020 года. По традиции председателем регионального этапа станет один из членов попечительского совета Национальной премии «Серебряный Лучник». Студенты, которые получат право наравне с опытными экспертами внести свой вклад в определение победителя – это Фарида Джафарова – студентка третьего курса СИУ РАНХиГС. НГУИЭУ представят две студентки третьего курса – Елизавета Дроздова и Алёна Костенкова. Среди студентов четвертого курса в жюри вошли Екатерина Казакова из НГПУ, Алёна Мельникова из СибГУТИ и Алёна Синелобова от НГТУ. НГУ представит Анастасия Петрова - студентка первого курса магистратуры «Управление коммуникациями». – Главной целью премии мы считаем развитие сферы коммуникаций, поэтому в этом году решили сформировать студенческое жюри. Это хорошая возможность для молодых маркетологов и PR-специалистов познакомиться с лучшими проектами и уже состоявшимися экспертами в области коммуникаций, получить от них ценный опыт и проявить себя, – комментирует генеральный директор коммуникационного агентства «АГТ-Сибирь» Елена Гудыно. Заявки на сибирский этап конкурса принимаются до 19 декабря, после чего жюри начнут оценку проектов. Шорт-лист будет объявлен 13 января, а 1 февраля пройдут завершающие мероприятия: презентация проектов шорт-листа и церемония награждения победителей. Подробнее о премии можно узнать на официальном сайте «Серебряный Лучник» . СПРАВКА: В 2010 году попечительским советом Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь, которая призвана расширить возможности участия региональных компаний в Сибирском федеральном округе. За девять лет в Региональной премии приняли участие более 600 проектов, из них 8 проектов из Томска, Новосибирска, Иркутска и Норильска стали победителями на всероссийском уровне. Первым из них высшую награду в Москве получил «Тотальный диктант», который с тех пор вырос в известную международную акцию. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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