Экспозиция под открытым небом «Поколение М: Live» появится в Иркутске

Иркутск, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Еще одна достопримечательность, правда, временная, появится в Иркутске 15 июня. На площади Труда, неподалеку от знаменитого памятника Леониду Гайдаю разместится выставка необычного формата. Любоваться работами победителей конкурса «Поколение М: Live» горожане и гости областной столицы смогут прямо на улице, сообщает пресс-служба компании МТС.

Региональный фотоконкурс инициирован компанией МТС, проводится совместно с культурным проектом «Русс Пресс Фото» и стартовал в середине апреля. По условиям, участники должны были быть не старше 18 лет, снимки размещались на сайте проекта «Поколение М» .

«Иркутская область, как всегда, порадовала своей активностью. К финальному дню конкурсных фотографий набралось более полутысячи. Кураторам проекта, а это руководитель «РУСС ПРЕСС ФОТО» Василий Прудников, знаменитый фотожурналист Владимир Вяткин и профессиональный фоторепортер Сергей Шахиджанян, пришлось изрядно потрудиться, чтобы выбрать лучшие из лучших. Таковыми признаны 40 работ. Именно их смогут увидеть горожане и туристы на площади Труда, начиная с 15 июня», - рассказала руководитель проекта «Поколение М» в регионах России Анна Лысенко.

Выставка «Поколение М: Live» проводится при поддержке администрации Иркутска.

Торжественное открытие запланировано на 12-00, здесь же пройдет награждение победителей. А затем школьники смогут побывать на мастер-классах* известных московских фотографов Александра Лыскина и Бориса Мурадова.

Член Королевского фотографического общества Великобритании, член союза журналистов России, фотограф международного Фонда защиты животных IFAW Александр Лыскин расскажет ребятам об использовании различных фотографических жанров. Профессиональный журналист, редактор, эксперт и преподаватель Института профессиональной и любительской фотографии Борис Мурадов поведает о том, что делает фотожурналистику уникальным средством отображения жизни и воздействия на умы.

Выставка «Поколение М: Live» будет украшать историческую часть Иркутска три недели. А в конце лета горожан ждет еще один подарок от МТС и «Русс Пресс Фото». В столице Прибайкалья начнет работать выставка фотографий российских и советских лауреатов международного конкурса World Press Photo. На снимках - первый выход в открытый космос, спортивные победы, портреты уникальных личностей, практически все памятные события нашей страны за последние 60 лет, сделанные ведущими фоторепортерами. Экспозиция «Гран-при по-русски» побывала в 10 городах России, в Восточную Сибирь ее привезут впервые.

КООРДИНАТЫ:

Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться можно по тел. 8-924-611-52-73.

*Мастер-классы проводятся бесплатно для детей от 11 до 18 лет.