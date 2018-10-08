Фильм или книга? Иркутяне определят победителей в этом противостоянии

Иркутск, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Прочитать книгу или посмотреть экранизацию? Перед абонентами «МегаФона» это вопрос больше не стоит. В октябре все клиенты сервиса «МегаФон.ТВ» и сайта Litres.ru смогут сравнить, насколько точно в фильме нашли отражение детали из книги, и при этом сэкономить, сообщает пресс-служба мобильного оператора. Многие бестселлеры стали в свое время основой для культового кино. Но часто так бывает, что экранизация «на голову» проигрывает книге или наоборот – становится успешным фильмом, несмотря на неизвестность литературного произведения. Абоненты «МегаФона» могут определиться со своими предпочтениями и выделить фаворитов как среди книг, так и среди фильмов. В октябре клиенты сервиса «МегаФон.ТВ» смогут со скидкой посмотреть знаменитые экранизации, а также получить скидку 40% на книги, по которым сняты эти фильмы, на сайте litres.ru, активировав промокод booksmegafon. В распоряжении абонентов такие фильмы как «Приключение Паддингтона», «Волк с Уолл-стрит», «Код да Винчи», «Джейн Эйр», «Дориан Грей», «Темная башня», «Вий» и другие. Так, всего за 59 рублей можно навсегда добавить в свою коллекцию на МегаФон.ТВ фильм «Дориан Грей» и за 77,4 рубля купить знаменитый роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» на сайте litres.ru. – Снять хороший фильм по книге – задача нетривиальная. Чаще всего книга все равно остается лучше кино, потому что воображение уже построило в нашей голове целый мир, и поди сумей попасть с ним в резонанс. Но некоторым сценаристам и режиссерам удается сделать так, чтобы уж точно не хуже, – отметила директор Иркутского регионального отделения компании «МегаФон» Лариса Бодиева. – В октябре у всех пользователей «МегаФон.ТВ» есть уникальная возможность составить свое мнение о знаменитых экранизациях и сравнить их с книжными первоисточниками и при этом сэкономить 40% на покупке произведений». СПРАВКА: «МегаФон.ТВ» – это тысячи фильмов и сериалов на любой вкус. Зарегистрировавшись, можно подключить до пяти различных устройств и смотреть любимые киноленты в удобном месте – на смартфоне по пути на работу или же дома на большом телевизоре с функцией Smart TV. На всех тарифах линейки «Включайся!» безлимитный видеотрафик в приложении «МегаФон.ТВ». ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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