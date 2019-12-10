Фильм о Байкале показали в «Москвариуме» на ВДНХ

Москва, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ прошла премьера документально-игрового фильма «Байкал. Магия воды». Озвучили картину российские звезды Константин Хабенский и Тутта Ларсен. Об этом сообщается на официальном сайте центра.

Показ приурочили к знаковой дате – 5 декабря 1996 года по решению 20 сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО озеро Байкал включено в список всемирного природного наследия.

Демонстрация фильма была благотворительной, на нее приехали более 1,5 тысяч воспитанников детских домов Москвы и Московской области. В честь приезда гостей была подготовлена большая праздничная программа – на всех этажах комплекса для детей были открыты познавательные и анимационные площадки. На мастер-классах гости своими руками создавали короны с нерпами, в VR-зоне путешествовали по Байкалу с помощью очков виртуальной реальности, на выставке любовались редкими фотографиями обитателей самого глубокого озера в мире и знакомились с культурой народов Прибайкалья.

В рамках официальной церемонии открытия с приветственными словами выступили Тутта Ларсен, которая озвучивала фильм, и генеральный продюсер Игорь Добровольский.

– Я имела честь озвучивать этот фильм вместе с Константином Хабенским. Должна сказать, что это, наверное, одна из самых приятных работ в моей жизни, потому что я обожаю байкальскую нерпу. Первый раз я оказалась на Байкале лет 15 назад, мы попали в краеведческий музей и нам много рассказывали об этом удивительном животном: крайне симпатичном, очень умном и невероятно обаятельном. Фильм интересен именно тем, что его могут смотреть, затаив дыхание, и дети, и взрослые. Кино не только про нерпу, материнскую любовь и взросление. Главный герой – наша потрясающая природа, ее бесценная и очень хрупкая красота, – отметила Тутта Ларсен.