|Медиа
|16.08.2019
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Фотограф из села в Братском районе стала призёром всероссийского конкурса Life-Photo
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Братский район, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - МТС совместно с «Русс Пресс Фото» подвели итоги творческого конкурса Life-Photo в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Третье место заняла школьница из села Покосное Братского района – 17-летняя Ксения Борновалова.
Как сообщает пресс-служба крупнейшего российского телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг, конкурс для юных талантов со всех уголков России проходил на платформе творческого благотворительного проекта «Поколение М». Участникам требовалось сфотографировать и загрузить на сайт фото без ретуши и фотомонтажа. На сайте также доступны видеоуроки от проекта «Русс Пресс Фото» и фотожурналиста Василия Прудникова. Ксения нашла вдохновение на родных улицах села.
Ксения Борновалова уже более трех лет увлекается фотографией. Профессионально никогда не занималась и считает своим наставником отца, который занимался фотоделом много лет. Также увлекается музыкой и литературой. В этом году закончила школу и поступила в Новосибирск в педагогический университет.
– Когда узнала, что заняла призовое место, была очень удивлена и рада одновременно. Думаю, что в дальнейшем буду совершенствовать своё мастерство, но коммерческой съёмкой вряд ли стану заниматься, потому что я фотографирую для души, – поделилась Ксения.
– Ребята из Приангарья не раз доказывали, что имеют безграничный талант и желание его развивать. Наш регион уже второй год находится в тройке лидеров по активности участия в конкурсах проекта. Очень важно, что «Поколение М» − проект для детей не только мегаполиса, но и для детей из отдаленных регионов. И все ребята в возрасте от 6 до 18 лет могут стать частью всероссийского творческого движения. Призовое место Ксении из села Покосное - еще одно подтверждение, что для таланта не существует границ. Надеюсь, ее пример придаст уверенности и вдохновения другим ребятам Иркутской области в новом сезоне «Поколения М, – отметил директор Иркутского филиала Андрей Березной.
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