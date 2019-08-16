Фотограф из села в Братском районе стала призёром всероссийского конкурса Life-Photo

Братский район, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - МТС совместно с «Русс Пресс Фото» подвели итоги творческого конкурса Life-Photo в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Третье место заняла школьница из села Покосное Братского района – 17-летняя Ксения Борновалова. Как сообщает пресс-служба крупнейшего российского телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг, конкурс для юных талантов со всех уголков России проходил на платформе творческого благотворительного проекта «Поколение М». Участникам требовалось сфотографировать и загрузить на сайт фото без ретуши и фотомонтажа. На сайте также доступны видеоуроки от проекта «Русс Пресс Фото» и фотожурналиста Василия Прудникова. Ксения нашла вдохновение на родных улицах села. Ксения Борновалова уже более трех лет увлекается фотографией. Профессионально никогда не занималась и считает своим наставником отца, который занимался фотоделом много лет. Также увлекается музыкой и литературой. В этом году закончила школу и поступила в Новосибирск в педагогический университет. – Когда узнала, что заняла призовое место, была очень удивлена и рада одновременно. Думаю, что в дальнейшем буду совершенствовать своё мастерство, но коммерческой съёмкой вряд ли стану заниматься, потому что я фотографирую для души, – поделилась Ксения. – Ребята из Приангарья не раз доказывали, что имеют безграничный талант и желание его развивать. Наш регион уже второй год находится в тройке лидеров по активности участия в конкурсах проекта. Очень важно, что «Поколение М» − проект для детей не только мегаполиса, но и для детей из отдаленных регионов. И все ребята в возрасте от 6 до 18 лет могут стать частью всероссийского творческого движения. Призовое место Ксении из села Покосное - еще одно подтверждение, что для таланта не существует границ. Надеюсь, ее пример придаст уверенности и вдохновения другим ребятам Иркутской области в новом сезоне «Поколения М, – отметил директор Иркутского филиала Андрей Березной. СПРАВКА: Проект «Поколение М» реализуется компанией МТС уже несколько лет и включает в себя более десяти творческих направлений – от вокала и танцев до видеоблогинга и школы диджеев. Дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет со всех уголков России ежегодно загружают тысячи работ на сайт pokolenie.mts.ru, проходят бесплатное онлайн-обучение у известных деятелей культуры и искусства, а авторы лучших работ в разных номинациях отправляются на стажировки в Москву и Санкт-Петербург и получают возможность выйти на большую сцену вместе со своими кумирами.

реализуется компанией МТС уже несколько лет и включает в себя более десяти творческих направлений – от вокала и танцев до видеоблогинга и школы диджеев. Дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет со всех уголков России ежегодно загружают тысячи работ на сайт pokolenie.mts.ru, проходят бесплатное онлайн-обучение у известных деятелей культуры и искусства, а авторы лучших работ в разных номинациях отправляются на стажировки в Москву и Санкт-Петербург и получают возможность выйти на большую сцену вместе со своими кумирами. Все участники конкурса также являются частью большого благотворительного движения «Поколения М» и своим творчеством помогли тяжелобольным сверстникам. Каждую загруженную на сайт работу, лайк или репост в официальных сообществах проекта в социальных сетях МТС конвертирует в реальные деньги по курсу «1 действие = 1 рубль» и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении. За три года в рамках «Поколения М» собрано более 17 миллионов рублей, которые направлены на операции 49 детям. «Русс Пресс Фото» – культурный проект, который организован в 2010 году фотожурналистом Василием Прудниковым. Цель проекта – популяризировать и поддержать отечественную школу фоторепортерства, осветить историю и создать архив современной российской фотожурналистики. «РУСС ПРЕСС ФОТО» проводит выставки, издает альбомы, организовывает семинары, творческие встречи с легендарными фоторепортерами, проводит национальный конкурс российской пресс-фотографии «РУСС ПРЕСС ФОТО», а также является учредителем Института профессиональной и любительской фотографии. «РУСС ПРЕСС ФОТО» объединяет историю, опыт и творческое наследие отечественных мастеров. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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