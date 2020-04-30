Где проводили время жители Приангарья в апреле? МТС составила рейтинг самых качающих районов

МТС проанализировала потребление мобильного интернет-трафика абонентами в Иркутске и пригороде и составил рейтинг самых качающих районов в апреле. В целом потребление мобильного интернета в регионе выросло на 20 процентов, голосовых услуг – на 15 процентов, пишет пресс-служба крупнейшего российского телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг.

По итогам апреля 2020 года, в период самоизоляции, средний показатель в регионе услуг мобильного интернета вырос почти на 20%. Активнее других с 30 марта по 29 апреля генерировали интернет-трафик в сети МТС жители Иркутского района.

Самыми активными пользователями этого района стали жители поселков и СНТ, расположенных на отрезке 14-21 км Байкальского тракта, в частности возросшая активность зафиксирована в жилом районе Парковый, в Патронах и нескольких СНТ в районе Политехника. Второе место заняли населенные пункты Качугского тракта за счет активности жителей Хомутово, Грановщины, Карлука. Третьими стали жители Мельничной Пади и Маркова. На четвертом месте по интенсивности пользования интернетом в пригороде оказались жители поселков Смоленщина и Максимовщина. Замкнул пятерку интернет-лидеров Иркутского района – поселок Западный и село Мамоны.

С ростом трафика также изменился и характер потребления мобильного интернета: если ранее абоненты выходили в онлайн преимущественно вечером - с 18:00 к до 23:00, то сейчас нагрузка равномерно распределяется в течение всего дня.

– Рост трафика в Иркутском районе – вполне объясним, так как там нет технической возможности пользоваться фиксированным домашним интернетом. С введением режима самоизоляции нагрузка на мобильную сеть пошла в рост именно в частном секторе. Сеть МТС в регионе строится с запасом по емкости, поэтому даже в создавшихся условиях работы, мы продолжаем предоставлять услуги связи в полном объеме, – комментирует директор филиала МТС в Иркутской области Владислав Божеев.