«Горько!»: 6,5 миллионов фотографий из ЗАГСа за лето выложили в интернет иркутяне

Иркутск, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Жители Иркутска в 3,5 раза чаще отправляют фото с регистрации бракосочетания по сравнению со своими соседями из Улан-Удэ. «МегаФон» проанализировал распределение мобильного трафика в центральных ЗАГСах Восточной Сибири в период с июня по август 2018 года и выявил рекордсменов в своей сети, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Так, за 3 летних месяца 2018 года жители столицы Восточной Сибири, посетившие центральный ЗАГС города, сгенерировали такой объем интернет-трафика, который можно сравнить с 6,5 миллионоф фотографий. В то время как жители столицы Республики Бурятия отравили в этот же период из центрального ЗАГСа Улан-Удэ 2 миллиона 57 тысяч фотографий.

Интересно, что пик активности иркутян пришелся на последний месяц лета. Возможно, это связано с тем, что многие пары хотели зарегистрироваться в красивые даты – 08.08.2018 или 18.08.2018. В августе абоненты «МегаФона» из Иркутска сгенерировали в центральном ЗАГСе такой объем интернет-трафика, который можно сравнить с 2 300 000 фотографий. Тогда как в июне этот показатель был равен 2 000 000 фотографий, а в июле – 1,8 миллионов снимков.

В Улан-Удэ выделить лидера по интернет-трафику среди летних месяцев оказалось не так просто. В июне и августе жители столицы Бурятии, посещавшие центральный ЗАГС, сгенерировал объем дата-трафика, который можно сравнить с 689 000 фотографий, а в июле чуть меньший объем – 630 тысяч снимков.

– Когда в жизни случаются особенно яркие моменты, хочется разделить их с друзьями и близкими, в том числе с теми, кто не может быть рядом в момент важного события. Чтобы это стало возможным, «МегаФон» продолжает активно развивать инфраструктуру сети и улучшать покрытие в Иркутске и других населенных пунктах Иркутской области, – отметила Лариса Бодиева, директор Иркутского регионального отделения компании «МегаФон».