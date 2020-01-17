Игорь Кобзев стал «новичком» медиарейтинга глав регионов СФО в декабре 2019 года

Иркутская область, 18.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев стал одним из двух «новичков» декабрьского медиарейтинга глав регионов Сибири по версии Медиалогии в 2019 году.

В списке он занял девятое место из 10. Второй «новичок» медиарейтинга – глава республики Алтай Олег Хорохордин, оказавшийся на шестой строчке.

В общем медиарейтинге глав субъектов РФ у Игоря Кобзева – 77-я позиция. Напомним, он был назначен временно исполняющим обязанности главы Приангарья после того, как предыдущий губернатор Сергей Левченко 12 декабря ушел в отставку по собственному желанию. За неполный месяц Игоря Кобзева более 6,3 тысячи раз упомянули в различных СМИ.