Иркутская область в числе самых упоминаемых в медиа регионов России

Иркутская область, 25.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область вошла в число самых упоминаемых с начала года в медиа регионов России.

Аналитический центр «Смимонитор» подготовил рейтинг упоминаемости в медиа регионов России. Исследование было проведено в честь 174-летия со дня основания Российского географического общества, одной из старейших географических организаций мира. Иркутская область оказалась на девятом месте в топ-10 самых обсуждаемых регионов страны

На первых местах в медиарейтинге, как и можно было предположить, оказались Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сообщения о которых в совокупности занимают почти треть среди всех публикаций в СМИ. В частности, столица собрала 17,62% от общего числа упоминаний регионов страны, Петербург – 8,25%, Московская область – 3,45%.

На четвертой позиции рейтинга, обогнав Челябинскую (2,28%), Свердловскую (2,07%) и Ростовскую области (2,02%), с показателем 2,31% расположился Краснодарский край. Восьмую строчку рейтинга занял Севастополь, его медиаиндекс практически равен Ростовской области и составил ровно 2%.

Следом, по данным аналитиков, в списке самых обсуждаемых субъектов РФ идет Иркутская область (1,98%). Значительную часть упоминаний о сибирском регионе сформировали новости, связанные с масштабными природными катаклизмами: пожарами и наводнениями. Первую десятку рейтинга с результатом 1,83% замыкает Ленинградская область.

В «тени» от внимания журналистов остались Карачаево-Черкесская республика – 0,13%, Чукотский АО – 0,12%, Кабардино-Балкарская республика – 0,11%, республика Северная Осетия – Алания – 0,07% и Еврейская АО – 0,02% от общего числа сообщений. Эти субъекты замыкают рейтинг.

Данные рейтинга включают анализ публикаций в отечественных медиа, включая печатную прессу, радио и телевидение с 1 января 2019 года.