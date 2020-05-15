Иркутские абоненты «Ростелекома» в условиях самоизоляции стали больше пользоваться услугами связи

Иркутская область, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские абоненты – физические лица стали больше пользоваться услугами связи в условиях самоизоляции. В апреле по сравнению с мартом этого года интернет-трафик вырос на 30 процентов, и на 20 процентов увеличилась длительность разговоров по мобильной связи оператора. Об этом сообщает пресс-служба «Ростелекома».

– В регионе свыше 160 тысяч абонентов нашей компании. Массовый переход иркутян и жителей области на удаленную работу потребовал от «Ростелекома» дополнительных усилий. Серьезно увеличилась нагрузка на сети связи, но мы сумели организовать работу так, чтобы наши пользователи в любое время могли пользоваться всеми цифровыми сервисами для работы, саморазвития и отдыха, – сообщил заместитель директора Иркутского филиала Александр Теленкевич. Он отметил, что для бесперебойной работы сети технические специалисты компании дежурят круглосуточно, контакт-центры действуют в режиме 24/7.

Компания повысила максимальную скорость передачи данных для того, чтобы абонентам было удобно работать и учиться онлайн. Например, пользователям на выгодных условиях сейчас доступен привычный сервис онлайн-образования «Ростелеком Лицей». Здесь есть проверенный контент для всех школьников с 1-го по 11-й классы. Он поможет самостоятельно изучать различные предметы и готовиться к экзаменам. В качестве меры поддержки школьников и родителей компания предоставила доступ к онлайн-платформе за 1 рубль до конца мая 2020 года.

Для домашних телефонов «Ростелеком» ввел безлимитное общение внутри сети – при звонках на мобильные номера «Ростелекома». Для Wink и интерактивного ТВ «Ростелеком» открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных фильмов и сериалов, мультфильмов и образовательного контента для детей.

– Благодаря высокой скорости интернета я беспрепятственно работаю в режиме удаленного доступа, а мой муж-геймер побеждает в World of Tanks. С обучающими веб-ресурсами сын самостоятельно осваивает программу, которую должен был проходить в школе, – рассказывает абонент компании, иркутянка Татьяна Сиднева. – А любимые фильмы и познавательные программы не дают нам скучать по вечерам.

Оставить заявку на подключение сервиса можно на официальном сайте и через контакт-центр по номеру 8-800-1000-800.