Иркутский кинофонд снял документальный проект «Голоса Победы» о ветеранах Приангарья

Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В канун празднования 75-ой годовщины Великой Победы Иркутский областной кинофонд представляет документальный проект «Голоса Победы» режиссера Марии Кельчевской. В ленту вошла серия интервью с участниками Великой Отечественной войны, детьми войны и узниками концлагерей. Об этом сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.

Съемочные группы посетили Марковский геронтологический центр, а также навестили ветеранов в Иркутске. За неспешным разговором и воспоминаниями ветераны показывали старые фотоальбомы или одну единственную сохранившуюся фотографию тех времен.

Благодаря воспоминаниям ветеранов становится видна неискаженная картина трагических и героических событий. Например, как из-за парты уходили на фронт, или из кабины комбайна попадали прямиком на Курскую дугу, о том, как быстро взрослели маленькие узники концлагерей, и о многом другом.

– Им тяжело вспоминать, но они бережно хранят и передают эту память потомкам. Это живые голоса Великой Победы, – сказал Руслан Дячук.

В кадре проекта «Голоса Победы» – наши соотечественники: участники Великой Отечественной войны Виктор Михайлович Степанов, Анисим Михайлович Вставский, Александр Михайлович Вьюшин, Иван Иванович Попов. А также труженики тыла Елена Владимировна Иргл и Лидия Афанасьевна Михайлова; жители блокадного Ленинграда Антонина Сергеевна Макарова и Валентина Александровна Клюева; несовершеннолетняя узница концлагерей Анна Абрамовна Ванникова.

Фильм доступен к просмотру с 8 мая на официальном Youtube-канале кинофонда.