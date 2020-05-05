Иркутян приглашают на онлайн-встречу с режиссером Анастасией Зверьковой

Иркутск, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной кинофонд представляет творческую встречу с режиссером, сценаристом и членом Союза кинематографистов РФ Анастасией Зверьковой. Она пройдет 10 мая в 20:00 на официальном Youtube-канале кинофонда, сообщают организаторы. Мероприятие пройдет в рамках онлайн-проекта «Кино о кино», придуманного областным кинофондом. Тема встречи с Анастасией Зверьковой – Документальное кино как предчувствие. Модератором выступит генеральный директор PR-агентства «Подкова», журналист, преподаватель кафедры журналистики и рекламы ИРНИТУ Надежда Зайцева. Иркутский режиссер расскажет, как училась искусству фотографии у Николая Тарханова, как всерьез заинтересовалась документальным кино и решилась связать жизнь с кинематографом. – В 2015 году Анастасия окончила мастерскую неигрового и игрового кино Герасимова и Добровольского на Высших курсах сценаристов и режиссеров в Москве. Дипломный фильм «Земляк» стал участником 21 кинофестиваля в России, Казахстане Израиле, Латвии, Франции и Норвегии, в том числе 38 Московского международного кинофестиваля. Кроме того, фильм был показан в Оксфордском университете. Сейчас Анастасия Зверькова работает в «Кинокомпании Юрия Яшникова». В 2019 году сняла свой первый игровой короткометражный фильм «Без неба» с Дмитрием Певцовым в главной роли. Название фильма – посвящение своему учителю Николаю Тарханову, – сказано в пресс-релизе кинофонда. КООРДИНАТЫ: Присоединиться к трансляции и задать вопрос можно здесь .

. Ссылка на онлайн-кинотеатр «Дом Кино» - https://www.youtube.com/user/domkinoirk Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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