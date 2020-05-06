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07.05.2020

Киберспорт на самоизоляции: число игроков на Cyberhero Tele2 выросло более чем в два раза

Интернет, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 зафиксировала прирост активных пользователей киберспортивного портала Cyberhero в 2,3 раза после введения в России карантинных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.

Киберспорт на самоизоляции: число игроков на Cyberhero Tele2 выросло более чем в два раза

Чтобы разнообразить досуг клиентов на самоизоляции, Tele2 запустила мобильное приложение, в четыре раза увеличила число состязаний, стала дарить абонентам бесплатные билеты на премиум-турниры и добавила новые популярные дисциплины.

После введения карантинных мероприятий и самоизоляции Tele2 зафиксировала приток пользователей площадки Cyberhero, которая объединяет самые востребованные в киберсообществе сервисы. С 16 марта по 26 апреля число активных пользователей платформы выросло на 132% по сравнению с шестью предыдущими неделями, при этом число новых посетителей увеличилось в 2 раза. Примерно половину аудитории (47%) по-прежнему составляют пользователи от 18 до 24 лет.

Самими многочисленными по количеству игроков Cyberhero стали Москва и Санкт-Петербург. Совсем немного отстает от Северной столицы Краснодарский край. Четвертое место в списке досталось Челябинской области, на пятой позиции топа «киберспортивных» регионов – Иркутская область. Наконец, на шестом месте снова южане – Ростовская область.

На самоизоляции любители киберспорта стали больше играть: среднее время, проведенное посетителями на портале, увеличилось на 35%. Среди активных пользователей платформы не только абоненты Tele2, но и клиенты других операторов – число этих посетителей неуклонно растет. Чтобы поддержать клиентов на самоизоляции, Tele2 дарит своим абонентам по 10 билетов на премиум-турниры.

Tele2 увеличила число киберспортивных состязаний в 4 раза. Еженедельно оператор проводит 15 «фасткапов» (быстрых турниров) и 9 премиум-турниров с призовым фондом 1-5 тыс. рублей. При этом ежемесячно на площадке проходит крупный турнир, где разыгрывается 60 тыс. рублей. С введением режима самоизоляции Tele2 изменила расписание состязаний: прежде они проходили в вечерние часы, а теперь – четыре раза в день начиная с полудня: в 12:00, 15:00, 18:00 и 20:00 по московскому времени.

Чтобы разнообразить возможности игры для пользователей во время самоизоляции, Tele2 дополнила платформу новыми дисциплинами: WoT: Blitz, Mobile Legends: Bang Bang, FIFA Mobile. Наибольшей популярностью сейчас пользуются игры-шутеры, такие как Brawl Stars, Standoff 2, PUBG Mobile. Пользователи ищут разные способы занять себя на самоизоляции – востребованы не только активные игры, но и медитативные таймкиллеры. В ответ на запросы клиентов Tele2 скоро запустит на платформе Subway Surfers, Angry Birds, Doodle Jump, Fruit Ninja, Space Invaders.

Tele2 первой на российском рынке активно занялась развитием мобильного киберспорта. В феврале оператор запустил тестовую версию приложения Cyberhero для Android. В марте Tele2 представила пользователям полноценную версию, что стало особенно актуально после введения режима самоизоляции. Tele2 регулярно обновляет приложение с учетом пожеланий пользователей. В ближайшее время оператор запустит новый формат турниров, основанный на стриминге с мобильного приложения.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

– Киберспорт – это хорошая возможность отвлечься от тревожной ситуации, абстрагироваться от плохих новостей и снять напряжение. Мы запустили платформу Cyberhero год назад и постоянно дополняли ее новым функционалом. После введения режима самоизоляции мы адаптировали площадку к новым реалиям и постарались сделать ее максимально интересной для клиентов. Бесплатные билеты на турниры, введение новых дисциплин, удобное расписание состязаний – в результате не только в двух столицах, но и в других регионах России мы отмечаем ровный двукратный рост пользователей платформы.

В марте 2019 года Tele2 первой на российском телеком-рынке запустила полноценную гейминговую платформу, которая ориентирована как на профессиональных игроков, так и просто любителей киберспорта. Пользователи могут не только монетизировать свои геймерские навыки, сервис работает и как стриминговая платформа.

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