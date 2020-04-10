Клиенты Tele2 в Иркутской области стали чаще покупать минуты и гигабайты

Иркутская область, 11.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 фиксирует рост активности клиентов Иркутской области и Дальнего Востока на площадке «Маркет Tele2». За последние две недели количество лотов с минутами выросло на 18%, возрос спрос у абонентов и на гигабайты, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи. «Маркет Tele2» становится более востребованным среди абонентов оператора в условиях, когда все рабочие процессы переведены в удаленный режим, а общение с близкими – в онлайн. Так, количество выставленных на продажу лотов с минутами за последние две недели выросло на 18%. Вместе с тем клиенты компании стали чаще покупать лоты с интернет-трафиком и SMS, спрос на них вырос на 8% и 4% соответственно. В последнюю неделю марта, когда был объявлен режим самоизоляции в стране, на площадке сервиса клиенты компании ежедневно приобретали в среднем более 2 000 часов разговоров и 28 000 гигабайтов интернета. Всего с начала года на «Маркете Tele2» пользователи Иркутской области и Дальнего Востока приобрели почти 1 млн гигабайтов, 1,9 млн минут мобильного общения и 500 тысяч SMS-сообщений. Компания запустила уникальную платформу «Маркет Tele2» в сентябре прошлого года. Здесь клиенты могут размещать объявления о продаже минут и гигабайтов из пакета своего тарифа и покупать их из списка размещенных лотов. Продажа пакетов своего тарифа доступна пользователям открытой тарифной линейки «Мой Tele2», тарифных планов «Премиум» и «Везде онлайн», а покупка – абонентам всех пакетных тарифов, в том числе архивных. Вырученные на бирже средства поступают на счет телефона абонента. Их можно потратить на оплату услуг связи. Сервис доступен как на сайте оператора, так и в мобильном приложении «Мой Tele2». Мария Лыкова, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2: – За последние две недели существенно вырос спрос на услуги мобильной связи. Звонки родным и друзьям, удаленный формат работы, общение в мессенджерах и соцсетях, просмотр развлекательного контента сегодня занимают значительное место в жизни большинства абонентов Tele2. Особенно важно, чтобы наши клиенты оставались на связи, несмотря на удаленность населенного пункта. Мы предоставляем нашим абонентам такую возможность. Сервис «Маркет Tele2» позволяет в нужный момент пополнить свой пакет недостающими минутами или гигабайтами, или, наоборот, продать лишний объем услуг. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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