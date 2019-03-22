«Книгамарт» в Иркутске: как фейки просочились в нашу жизнь

Иркутск, 23.03.19 (ИА «Телеинформ»), - «Теория заговора, слухи и fake news: как их объясняют гены, мозг и большие данные» – лекцию с таким названием прочитал московский научный журналист и писатель Борислав Козловский в рамках международного книжного фестиваля «Книгамарт» в Иркутске. Он рассказал о том, почему люди охотнее распространяют фальшивые новости, как это связано с теорией заговора и почему в таких случаях прямые опровержения не работают. – Обычно люди думают, что фейковые новости – это маргинальное явление, которое зародилось в английском смысловом пространстве. Такие новости живут на мусорных сайтах и читают их люди, привыкшие брать информацию с «помойки». Но мы – не они, мы не «ведемся» на фальшивые сообщения, – начал свою лекцию Борислав Козловский и тут же развенчал это заблуждение. В качестве примера он привел материал про Дэвида Рокфеллера, который выпустил авторитетный, респектабельный сайт «Газета.ру». В тексте разворачивается драматическая история о том, как миллиардеру семь раз пересаживали чужие сердца, чтобы поддерживать его здоровье. В последний раз не помогло и это. – В новости прекрасно все: содержание, заголовок, картинки, которые не имеют отношение к операциям. Но прекраснее всего фраза о том, что Рокфеллер – член «Мирового правительства». Сайт уверяет нас в его существовании. Если мы задумаемся, откуда взялась эта новость, и попытаемся найти ее первоисточник, то мы удивительным образом обнаружим, что она начинается на сайте World News Daily Report. А это – классический прославленный источник фейковых новостей, – продолжает Борислав Козловский. Фейковые новости живут, где им хочется и мы никак от них не защищены. Как и фейки, которые новостями не являются, но все также популяризируют недостоверную информацию. Как, например, история доктора Роджерса, который в 60-е годы прошлого века придумал революционную методику перевоспитания сумасшедших. Если больной верил, что он жираф – доктор не пытался его переубедить, а наоборот, всячески поддерживал в нем эту идею. Но методика не понравилась властям, поэтому ученого арестовали и приговорили к казни на электрическом стуле. К посту прилагался снимок ученого, который поплатился жизнью за свой прорыв в медицине. – Портрет этого доктора Роджерса может навести на некоторые мысли людей, которые хоть раз читали Хартера Томпсона и его книгу «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». Потому что на фото – автор произведения. Если погуглить на английском языке про доктора Роджерса, выяснится, что такого человека никогда не существовало. Как и Массачусетского университета психологии и невропатологии. Достаточно нескольких секунд, чтобы разоблачить этот фейковый пост. Но у людей почему-то не возникает в этом потребности, – отмечает журналист. Фейками он также называет «совместное» фото Фриды Кало и Владимира Маяковского, цитаты известных людей (Бисмарка или Орруэла), которые они никогда не произносили и карточки со словами из других языков, которые обозначают понятия или состояния, непереводимые на русский одним словом. – Например, финское слово «меотохапия», характеризующее чувство стыда за глупые или нелепые поступки другого. Или русское слово «разблюто», которое описывает сентиментальное чувство о том, что прежде мы кого-то любили, а теперь больше не любим. Согласитесь, каждый из вас наверняка испытывает «разблюто», – иронизирует Борислав Козловский. Совершенно очевидно, что фейки заполонили наше информационное пространство. Но вот как с ними бороться? Может ли недавно принятый закон о борьбе с фейковыми новостями избавить от этого явления? – Мы на это надеяться не можем. Ученые уже доказали, что прямая борьба с фейками непременно потерпит поражение. Депутатам Госдумы следовало бы пообщаться с экспертами прежде, чем принимать такой закон, – комментирует журналист. Исследователи заметили, что если под фейковыми новостями давать ссылку на сайт с опровержением, приводить доводы и аргументы, в мозгу человека активизируются особые области, отвечающие за страх. Можно говорить, что опровержение человек расценивает как нападки, атаку на его убеждения и начинает защищаться еще активнее. Впоследствии, если такому человеку дать прочитать еще один фейк на ту же тему, он поверит в него еще сильнее. Возникает «эффект обратного огня». Также Борислав Козловский отметил, что люди, которые верят в теорию заговора, охотнее верят в фейки и более активно их распространяют. Потому что фейки – как бусинки, нанизывающиеся на нить идеи о том, что где-то есть страшные злодеи, которые творят в окружающем мире хаос. – Когда вокруг вас смута, беспорядок и хаос, вам тревожно и хочется как можно скорее найти виновника. Только так можно внутренне успокоиться, – комментирует Борислав Козловский. Из-за алгоритма работы соцсетей, которые показывают только одну пятую от всех новостей и только то, что гарантированно понравится пользователю, люди оказываются в окружении единомышленников. Следовательно, если человек в чем-то заблуждается, он еще больше погрязнет в своих недостоверных убеждениях, потому что соцсети покажут только те посты, которые созвучны его взглядам. Ответа на вопрос, как защититься от фейковых новостей или как с ними бороться, Борислав Козловский пока не нашел. Это – совершено новое явление, которое еще предстоит исследовать. марта">Напомним, «Книгамарт» в Иркутске проходит с 22 по 25 марта, генеральными партнерами выступают регправительство и Иркутская нефтяная компания. Алина Майская, Телеинформ. Фото автора инк

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