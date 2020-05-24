Куйбышевский суд Иркутска ограничил доступ к 23 сайтам с запрещенной информацией

Иркутск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Куйбышевский районный суд Иркутска вынес постановление о блокировании 23 интернет-сайтов, на которых находится запрещенная к распространению на территории РФ информация. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

По результатам прокурорской проверки выяснилось, что на этих ресурсах в свободном доступе размещалась информация с предложением купить дипломы об образовании, оказать услуги по продаже диагностических карт технического осмотра транспортных средств без его фактического прохождения.

Также размещались материалы о способах приобретения и использования неодимовых магнитов в быту, о способах изготовления запрещенных орудий вылова водных биологических ресурсов с применением электрического тока, о способах уклонения от уплаты налогов и прочая информация о действиях, за которые предусмотрены законодательством России административная и уголовная ответственность.