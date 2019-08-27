LiveFest Summer с МегаФоном: более 7 миллионов просмотров прямой трансляции и 1,7 терабайтов фото, стримов и видео в соцсетях

Москва, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - МегаФон стал партнером LiveFest Summer, открыл для аудитории фестиваля молодых звезд и обеспечил самый быстрый интернет на высоте 960 метров над уровнем моря. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

– Крупные фестивали, как LiveFest Summer – это серьезный тест-драйв нашей сети в экстремальных условиях. В данном случае – в горах. Наша сеть успешно справилась с максимальными нагрузками, и абоненты могли с комфортом звонить и делиться впечатлениями онлайн. За время фестиваля они проговорили больше 27 тысяч минут и скачали свыше 1,7 Тб контента – больше 80% трафика было сгенерировано в сетях LTE-Advanced. Максимальная нагрузка пришлась на 17 августа – день выступления групп «Ленинград», Pizza и певицы Линда. Благодаря высоким скоростям интернета онлайн-трансляцию фестиваля, которую мы вели в социальных сетях LiveFest Summer, смогли посмотреть больше 7 миллионов человек, – отметил директор сочинского регионального отделения компании «МегаФон» Игорь Ионов.

В этом году МегаФон сделал особенный сюрприз гостям фестиваля – организовал номинацию #MegaFon_Vibe в конкурсе ОК LIVE BANDS соцсети «Одноклассники» и платформы Barabanov.fm. Три финалиста конкурса выступили на сцене «Подник» фестиваля, а победитель номинации МегаФона – исполнитель Bosaya - также получила специальный приз от компании: запись сингла с аранжировкой в профессиональной студии.

Для абонентов МегаФона все время LiveFest Summer действовали особые условия. Они могли сэкономить на покупке билетов 15% по специальному промокоду, воспользоваться бесплатным шаттлом для подъема на фестиваль, обменять билет на входной браслет в специальной зоне и насладиться выступлением артистов со специального зеленого подиума с лучшим обзором.