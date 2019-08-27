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Медиа
28.08.2019

LiveFest Summer с МегаФоном: более 7 миллионов просмотров прямой трансляции и 1,7 терабайтов фото, стримов и видео в соцсетях

Москва, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - МегаФон стал партнером LiveFest Summer, открыл для аудитории фестиваля молодых звезд и обеспечил самый быстрый интернет на высоте 960 метров над уровнем моря. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

– Крупные фестивали, как LiveFest Summer – это серьезный тест-драйв нашей сети в экстремальных условиях. В данном случае – в горах. Наша сеть успешно справилась с максимальными нагрузками, и абоненты могли с комфортом звонить и делиться впечатлениями онлайн. За время фестиваля они проговорили больше 27 тысяч минут и скачали свыше 1,7 Тб контента – больше 80% трафика было сгенерировано в сетях LTE-Advanced. Максимальная нагрузка пришлась на 17 августа – день выступления групп «Ленинград», Pizza и певицы Линда. Благодаря высоким скоростям интернета онлайн-трансляцию фестиваля, которую мы вели в социальных сетях LiveFest Summer, смогли посмотреть больше 7 миллионов человек, – отметил директор сочинского регионального отделения компании «МегаФон» Игорь Ионов.

В этом году МегаФон сделал особенный сюрприз гостям фестиваля – организовал номинацию #MegaFon_Vibe в конкурсе ОК LIVE BANDS соцсети «Одноклассники» и платформы Barabanov.fm. Три финалиста конкурса выступили на сцене «Подник» фестиваля, а победитель номинации МегаФона – исполнитель Bosaya - также получила специальный приз от компании: запись сингла с аранжировкой в профессиональной студии.

Для абонентов МегаФона все время LiveFest Summer действовали особые условия. Они могли сэкономить на покупке билетов 15% по специальному промокоду, воспользоваться бесплатным шаттлом для подъема на фестиваль, обменять билет на входной браслет в специальной зоне и насладиться выступлением артистов со специального зеленого подиума с лучшим обзором.

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LiveFest Summer с МегаФоном: более 7 миллионов просмотров прямой трансляции и 1,7 терабайтов фото, стримов и видео в соцсетях28.08.2019
Москва, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - МегаФон стал партнером LiveFest Summer, открыл для аудитории фестиваля молодых звезд и обеспечил самый быстрый интернет на высоте 960 метров над уровнем моря. Об этом сообщает пресс-служба оператора.
Tele2 подарит жителям Киренска 60 ГБ при подключении на тарифы линейки «Мой онлайн»27.08.2019
2019-08-27-08-46-57
Киренск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 приглашает жителей Киренска посетить 29 августа онлайн-парк на центральной площади и получить подарки при подключении на тарифы «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». Об этом пишет пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
Сбербанк и Rambler Group сообщают о закрытии сделки по созданию крупнейшей компании российского рынка медиа и развлечений27.08.2019
-rambler-group-
Москва, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк и Rambler Group сообщают о закрытии сделки, в рамках которой Сбербанк инвестировал в медиагруппу и стал совладельцем Rambler Group с пакетом акций в 46,5%.
Tele2 в Приангарье предлагает в рассрочку смартфон со скидкой плюс один год связи27.08.2019
tele2-
Иркутская область, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 предлагает абонентам Приангарья принять участие в программе «Мой смартфон онлайн». Она позволяет клиентам купить выгодный комплект – качественный 4G-смартфон и услуги связи на один год со скидкой.
Сергей Левченко по итогам июля на пятом месте среди губернаторов РФ по упоминаемости в соцмедиа26.08.2019
Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко по итогам июля на пятом месте среди глав регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа.
Награждены победители конкурса по освещению деятельности Законодательного собрания Приангарья в 2018 году25.08.2019
Иркутская область, 25.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Законодательном собрании Иркутской области прошла церемония награждения победителей конкурса на лучшие журналистские материалы по освещению деятельности областного парламента в средствах массовой информации в 2018 году.
Иркутская область в числе самых упоминаемых в медиа регионов России25.08.2019
Иркутская область, 25.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область вошла в число самых упоминаемых с начала года в медиа регионов России.
Обзор мировых СМИ: две угрозы для Байкала, спасительный монстр-трак и «слив» по-иркутски24.08.2019
2019-08-23-16-06-56
Интернет, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Какие угрозы нависли над Байкалом, что спасло глухую деревушку от вымирания и очередной чиновничий скандал. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
Tele2 приглашает иркутян протестировать скоростной интернет 4G+ в онлайн-парке23.08.2019
Иркутск, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 открыл первый в Иркутске онлайн-парк с 4G-интернетом, wi-fi, трансляцией кино, познавательными лекциями, мастер-классами, зоной коворкинга и бесплатным посещением в популярном месте отдыха горожан – на острове Юность.
Tele2 расширила работы по борьбе с массовым сгоранием минут и гигабайтов23.08.2019
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Москва, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 расширила функционал сервиса по переносу неизрасходованных абонентами остатков услуг. Теперь перенести неизрасходованные минуты и гигабайты можно и от других операторов мобильной связи при подключении к Tele2 или переходе по MNP, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
В Иркутске на Юности заработал первый онлайн-парк от Tele222.08.2019
-tele2
Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на острове Юность заработал первый онлайн-парк от Tele2. Уникальная площадка для работы и развлечений с высокоскоростным интернетом 4G будет бесплатно работать для жителей города до 15 сентября.
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: от общего к частному… и обратно22.08.2019
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Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты пишут манифесты частной собственности, предостерегают от гражданских столкновений и рассуждают о революциях. Социальные сети также завязли в спорах об уместности разделения общего и частного.
Приложение «Мой Tele2» стало лидером рейтинга приложений для Android21.08.2019
2019-08-21-09-09-48
Москва, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 стала лидером исследования операторских приложений Роскачества в российском сегменте магазинов GooglePlay и Appstore. «Мой Tele2» был признан лучшим в рейтинге приложений для Android и вторым – для iOS.
Первую в стране зону 5G запустили Tele2 и Ericsson20.08.2019
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Москва, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону 5G в центре Москвы. Компании развернули сплошное outdoor-покрытие опытного участка сети в диапазоне 28 ГГц на Тверской улице. Об этом пишет пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
«Ростелеком» запускает среди иркутян викторину «КиноЛогика»19.08.2019
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Иркутск, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии Дня российского кино 27 августа «Ростелеком» среди иркутских пользователей социальной сети «Одноклассники» проводит викторину «КиноЛогика». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Обзор мировых СМИ: Сибирь продолжает гореть, что русскому снадобье и затопленные истории18.08.2019
2019-08-17-16-21-53
Интернет, 18.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Насущная проблема Владимира Путина, что русскому снадобье, то финну – сорняк, и как потоп в Иркутской области помог раскрыть убийство, которое было совершено 24 года назад. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ»
Фотограф из села в Братском районе стала призёром всероссийского конкурса Life-Photo16.08.2019
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Братский район, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - МТС совместно с «Русс Пресс Фото» подвели итоги творческого конкурса Life-Photo в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Третье место заняла школьница из села Покосное Братского района – 17-летняя Ксения Борновалова.
«Телеинформ» сохранил лидерство в рейтинге цитируемости региональных СМИ16.08.2019
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Иркутская область, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Информационное агентство «Телеинформ» по итогам второго квартала 2019 года сохранило первое место в рейтинге медиаресурсов Иркутской области, подготовленном компанией «Медиалогия».
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: В поисках утраченной урбанистики, 20 лет с Путиным и немец в помощь15.08.2019
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Иркутск, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты учат эстетов эстетике, исследуют достижения путинской эпохи и рекомендуют книги для чтения. Социальные сети провожают лето, грозят «пражской весной» и находят возможность спасти Россию.
По итогам июля Дмитрий Бердников в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов СФО занимает шестое место14.08.2019
2019-08-14-09-13-17
Иркутск, 14.08.19 (ИА «Телеинформ»), - По итогам июля мэр Иркутска Дмитрий Бердников в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов СФО занимает шестое место.
Обзор мировых СМИ: климатический кризис, (не)понять Россию и праведный гнев10.08.2019
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Интернет, 10.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Американцы – о погодных проблемах в Сибири, англичанин в поисках «русской души» и почему мир оплакивает соборы, но молчит про природу. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
Личный кабинет МегаФона стал лучшим из лучших по оценке Роскачества09.08.2019
Москва, 9.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Мобильные приложения «Личный кабинет» МегаФона для iOS и Android признаны лучшими из лучших согласно исследованию Российской системы качества. Об этом сообщает пресс-служба оператора.
Сергей Левченко выбился в ТОП-5 глав регионов РФ в медиарейтинге по итогам июля09.08.2019
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Иркутская область, 9.08.19 (ИА «Телеинформ»), - За счет насыщенной повестки по паводкам губернатор Иркутской области Сергей Левченко выбился на четвертое место в медиарейтинге глав регионов по итогам июля.
МТС: Приангарье – в лидерах по темпам роста интереса к спутниковому ТВ08.08.2019
Иркутская область, 8.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в первом полугодии выросла абонентская база Спутникового телевидения МТС в 1,7 раза по сравнению с первым полугодием 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба крупнейшего российского телекоммуникационного оператор и провайдера цифровых услуг.
Абоненты всё чаще покупают SIM-карты Tele2 онлайн08.08.2019
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Москва, 8.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги работы сегмента электронной коммерции в первом полугодии 2019 года. Оператор отмечает все большую популярность цифровых способов подключения новых абонентов: рост продаж SIM-карт онлайн составил 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На Байкале завершились съемки фильма «Даю посадку» с Дмитрием Певцовым08.08.2019
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  Иркутский район, 8.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На Байкале завершились съемки фильма «Даю посадку» с Дмитрием Певцовым. Об этом сообщает пресс-центр «Кинокомпании Юрия Яшникова».
Конкурс «Журналист года Иркутской области» стартует 14 августа07.08.2019
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Иркутская область, 7.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Конкурс «Журналист года Иркутской области» стартует 14 августа. Принять участие в нём могут журналисты, фотографы, телевизионные операторы, ведущие теле- и радиопрограмм, редакторы городских, районных, областных и федеральных средств массовой информации, которые работают на территории Иркутской области и подготовили материалы о событиях региона.
В Пединституте ИГУ будут учить специалистов по медиапространству и его влиянию на людей06.08.2019
2019-08-06-08-27-43
Иркутск, 6.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Педагогическом институте Иркутского государственного университета продолжается набор на магистерскую программу «Психология образования и развития личности в медиапространстве». Это первая в России программа магистратуры по подготовке специалистов в области психологической и национальной безопасности с учетом процессов развития и трансформации личности в новых условиях жизни.
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»06.08.2019
2019-08-06-04-31-36
Сочи, 6.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Подведены итоги всероссийского соревнования по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень», которое проводилось среди студентов 1–4 курсов российских вузов. Об этом сообщает пресс-служба компании «Ростелеком».
Соцсети: в Ольхонском районе произошел очередной конфликт между местными и китайскими туристами05.08.2019
2019-08-05-08-32-41
Ольхонский район, 5.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Местные и китайские туристы не поделили въезд на паромную переправу от Сахюрты к Ольхону.
Обзор мировых СМИ: особенности жизни в России, тайны Сибири, пожары и искусство04.08.2019
2019-08-04-09-09-17
Интернет, 4.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Как иностранцы чувствуют себя в России, археологи исследуют тайны Сибири, а лесные пожары стали толчком для развития искусства. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
Короткометражку «О вере, лжи, домашнем скоте и национальной гордости» представит Иркутск на двух международных кинофестивалях04.08.2019
Иркутск, 4.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Фильм, всего месяц назад снятый иркутским режиссером Геннадием Кузнецовым, вошел в программу двух международных кинофестивалей – МКФ «Свобода» в Ростове-на-Дону и МКФ «Короче» в Калининграде.
Tele2 создаст выездные офисы в нескольких населённых пунктах Приангарья02.08.2019
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Иркутская область, 2.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 организует в августе выездные офисы ещё в ряде населённых пунктов Приангарья. Совместно с жителями Иркутской области сотрудники Tele2 протестируют показатели сети 4G, пишет пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
Еще 30 тысяч жителей Бурятии получили доступ к быстрому 4G-интернету от МегаФона02.08.2019
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Бурятия, 2.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сеть 4G/LTE компании «МегаФон» начала работать еще в девяти селах Бурятии в Баргузинском, Иволгинском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Заиграевском и Кабанском районах. Теперь проживающие здесь абоненты оператора могут смотреть онлайн видео высокой чёткости, быстрее загружать и скачивать «тяжёлые» файлы, видео и музыку. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Tele2 продолжает опережать конкурентов по темпам строительства сети 4G02.08.2019
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Москва, 2.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 снова опередила конкурентов по общим темпам строительства сети и РЭС стандарта LTE. Об этом пишет пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи. По данным Роскомнадзора, с января компания увеличила количество базовых станций на 15%, а РЭС четвертого поколения – на 29%.
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