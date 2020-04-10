Международный женский медиафонд предоставит гранты журналисткам, в том числе, из Приангарья

Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В условиях пандемии коронавируса Международный женский медиафонд предлагает журналисткам, в том числе из Иркутской области, гранты суммой до двух тысяч долларов США. Как сообщается на страницах Профсоюза журналистов и работников СМИ в соцсетях, деньги могут предоставить для предотвращения потери жилья и обеспечения продовольственной безопасности, срочной медицинской помощи, ухода за детьми и юридической поддержки. Претендующие на помощь IWMF кандидатки должны соответствовать следующим критериям: Быть штатной или внештатной корреспонденткой, работающей в любой сфере. Ваша основная профессия – журналистика (приоритет будет отдаваться фрилансерам и недавно уволенным журналисткам);

Работала полный рабочий день в качестве журналиста за последние 6 месяцев;

Обращение за помощью напрямую связано с глобальным кризисом в сфере здравоохранения;

В настоящее время у вас нет других доступных источников дохода. Подать заявку можно по ссылке . Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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