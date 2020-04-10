|Медиа
|09.04.2020
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Международный женский медиафонд предоставит гранты журналисткам, в том числе, из Приангарья
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Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В условиях пандемии коронавируса Международный женский медиафонд предлагает журналисткам, в том числе из Иркутской области, гранты суммой до двух тысяч долларов США.
Как сообщается на страницах Профсоюза журналистов и работников СМИ в соцсетях, деньги могут предоставить для предотвращения потери жилья и обеспечения продовольственной безопасности, срочной медицинской помощи, ухода за детьми и юридической поддержки.
Претендующие на помощь IWMF кандидатки должны соответствовать следующим критериям:
Подать заявку можно