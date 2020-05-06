|Медиа
|07.05.2020
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МТС добавила в сервис #БудьДома бесплатную музыку и продлила действие пакета
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Интернет, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - МТС продлила возможность подключить до конца мая пакет сервисов для организации жизни и досуга для всех, кто вынужденно остается дома. Об этом сообщает пресс-служба крупнейшего российского телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг.
При подключении к телевизионной платформе МТС ТВ пользователь получает бесплатный доступ к расширенному набору сервисов. Предложение доступно для подключения до 31 мая абонентам всех операторов.
Подключаясь к телевизионной платформе МТС ТВ, пользователь получает бесплатный доступ к расширенному набору сервисов. При установке
Пользователи в течение месяца смогут получить срочную онлайн-консультацию с дежурным терапевтом или профильным специалистом сети клиник МЕДСИ в приложении SmartMed; получат доступ к программам тренировок и рекомендациями по питанию в МТС Фитнес; откроют для себя сотни тысяч книг художественной и профессиональной литературы в МТС Библиотеке и смогут выбрать любимые треки и радиостанции в МТС Music.
Воспользоваться предложением могут действующие и новые подписчики МТС ТВ. Новым подписчикам для доступа к расширенным мультимедийным возможностям цифровых сервисов при установке приложения МТС ТВ или активации акции в приложении необходимо ввести промокод DOMA. После активации подписки «Просто ТВ» пользователь получит sms с единым промокодом для доступа к остальным цифровым сервисам пакета #БудьДома. Пользователи, которые подключили пакет в апреле, смогут продлить подписку на дополнительные цифровые сервисы по промокоду DOMA2, на пакете «Просто ТВ» действие льготного периода автоматически продлится до 31 мая.
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