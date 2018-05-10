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10.05.2018

МТС научила пользоваться гаджетами восьмую группу иркутских пенсионеров

Иркутск, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Сертификаты об окончании «Мобильной академии» МТС получили слушатели восьмой по счету и последней в этом году группы иркутских пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Образовательный проект реализуется в двадцати российских регионах, в их число вошла и Иркутская область.  Благодаря «Мобильной академии» МТС без малого сто иркутских пенсионеров освоили современные технологии, научились пользоваться приложениями, онлайн-сервисами и мобильным интернетом. Занятия проходили в помещениях, предоставленных областным управлением Пенсионного Фонда.

Учебный курс, разработанный МТС для пользователей «серебряного возраста», состоит из шести занятий, в доступной форме рассказывает о самых необходимых опциях и возможностях современных смартфонов и планшетов. Единовременно в группе обучается не более 10 человек, что дает «студентам» возможность лучше запоминать информацию и получать максимум пользы от практических занятий.

«От желающих записаться на курсы просто не было отбоя. В основном, это активные и любознательные женщины. Мужчин совсем немного. Базовые навыки работы на компьютере были далеко не у всех. В эпоху, когда мобильные гаджеты вытесняют привычные ПК, требуются новые умения и знания, которые и дает «Мобильная академия». Мы вместе делали интернет-покупки, регистрировались в социальных сетях, учились размещать файлы, фотографии. Искали и обменивались рецептами, учились скачивать нужные фильмы, интересные передачи. Интересно, что, как только мои студентки регистрировались в мессенджерах, им сразу же начинали сыпаться сообщения. От родственников, знакомых. И это заметно повышало настроение женщин. Ведь они освоили новый, интересный способ общения», - рассказал преподаватель «Мобильной академии» Владимир Батурин.

По данным опроса слушателей курсов, подавляющее большинство пенсионеров-выпускников уже пользуются мобильным интернетом почти каждый день: активно общаются в социальных сетях и месседжерах, пользуются электронной почтой, осваивают портал госуслуг, оплачивают услуги ЖКХ онлайн. Основная мотивация к обучению современным технологиям – это желание свободно ориентироваться в сети, идти в ногу со временем и быть на одной волне с детьми и внуками.

«Приятно, что старшее поколение интересуется современными технологиями и проектами. Мобильный интернет делает жизнь намного удобнее. И это важно для людей любого возраста. Современные технологии позволяют экономить время и силы.  Например, не надо идти в регистратуру, чтобы записаться к врачу – это можно сделать в интернете.  Не нужно тратить время на посещение пенсионного фонда – всё можно решить через сайт госуслуг. Пообщаться с родными или друзьями по скайпу, посмотреть любимый сериал, почитать книгу – возможностей масса! Мы рады, что Мобильная академия пополнила копилку социальных проектов МТС, реализованных в Иркутской области», –  прокомментировал директор МТС в Иркутской области  Андрей Березной.

На лето «Мобильная академия МТС», как и положено, уходит на каникулы. Однако, у желающих освоить планшет остается такая возможность. Обучающий курс доступен на сайте Баба-Деда.ру.

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