МТС назвал ТОП-6 торговых центров Иркутска по следам «Черной пятницы»

Иркутск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - МТС на основе аналитики обезличенного мобильного трафика составил рейтинг торгово-развлекательных центров за минувший уик-энд во время массовых распродаж у жителей Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Самым популярным у иркутян в «чернопятничный» уик-энд оказался торгово-развлекательный комплекс «Сильвер Молл». Рост трафика в этот период более чем в полтора раза превысил показатели выходного дня в осенний период. Посетители центра не только активно использовали мобильный интернет, но и разговаривали по телефону. Объем передачи данных, который сгенерирован и использован за прошедшие выходные посетителями ТЦ, хватит на прослушивание нескольких сотен песен. Если сложить все разговоры, то их продолжительность составит почти 500 часов.

ТРЦ «ЯркоМолл», бывший «КомсоМолл» на «Черную пятницу» оказался на втором месте по популярности. Посетители здесь также активно использовали мобильный интернет и голосовую связь.

В тройку самых популярных мест для шоппинга в период распродаж вошел «Модный квартал». Этот торговый центр немного уступил «ЯркоМоллу» по объему трафика, но, при этом, заметно обошел ТЦ «Карамель» и «Юбилейный». МТЦ «Новый» и «Джем Молл» в данный период времени оказались на шестом месте по популярности. Вероятно, в местах, где посетители – преимущественно семейная аудитория, основной фокус внимания абонентов был сосредоточен на покупках.

– В период распродаж и в зимний период в целом, мы фиксируем многократный рост интернет-трафика в популярных торгово-развлекательных комплексах региона. Поэтому почти во всех крупных ТРЦ МТС усилила связь внутри помещений. Осенью такую сеть мы запустили и в МТЦ «Новый». Система базовых станций, установленных в торговых центрах, создает равномерное покрытие и позволяет поддерживать качественную голосовую связь и высокие скорости мобильного интернета, – отметил директор филиала МТС в Иркутской области Андрей Березной .

Анализ мобильного трафика в торговых центрах проводился в период с 29 ноября по 1 декабря 2019 года.