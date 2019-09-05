МТС первой в Иркутской области запустила VoLTE и Wi-Fi Calling

Иркутская область, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - МТС, крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, запустил в Иркутской области технологий VoLTE и Wi-Fi Calling, которые позволяют совершать голосовые вызовы через сети Wi-Fi, а также через сеть LTE. Услуга доступна только для абонентов МТС, сообщает пресс-служба компании.

Владельцы смартфонов в Приангарье, подключаясь к сети МТС, смогут звонить через сети LTE с помощью новой технологии VoLTE. Этот способ передачи голоса по сети 4G обеспечивает почти мгновенное — менее 2 секунд — соединение с абонентом и высокое качество звука, сравнимое с разговорами с человеком на расстоянии вытянутой руки. Аналогичная возможность при подключении к сетям Wi-Fi даёт функция Wi-Fi Calling. Интернет-звонки возможны, если одна или обе технологии поддерживаются телефоном абонента.

Технология VoLTE позволяет одновременно разговаривать и пользоваться 4G-интернетом, например, листать ленту в Instagram или читать новости. Настройка сервиса в большинстве случаев не требуется, он бесплатен и автоматически включается после обновления ПО на популярных моделях смартфонов Samsung, Apple, Sony, Huawei и других.

Wi-Fi Calling даёт возможность разговаривать по своему мобильному номеру даже там, где соединение с сотовой сетью не идеальное, но есть сеть Wi-Fi. Услуга Интернет-звонков дает возможность звонить в поездках по России и из заграницы по домашнему тарифу.

Звонки через VoLTE и Wi-Fi Calling стоят столько же, сколько обычные вызовы по вашему тарифу. При звонках через мобильную сеть используется мобильный интернет, который не тарифицируется. Технология VoLTE работает в нескольких регионах России и не будет работать за границей.