МТС предлагает «залипать»: оператор запустил рекламную кампанию по продвижению молодёжного тарифа «Хайп»

Москва, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Компания МТС запустила рекламную кампанию в интернете в рамках продвижения молодежного тарифа «Хайп». Героями стали популярные у молодежи хип-хоп исполнитель Feduk, дизайнер, фотомодель и одна из самых популярных блогеров российского Instagram – Елена Шейдлина, чемпион мира по CS:GO 2017 года и игрок киберспортивной команды Gambit Dosia X God Михаил Столяров и YouTube-влогер и хип-хоп исполнитель Big Russian Boss. Как сообщает пресс-служба компании, все ролики объединены концепцией «залипания». На молодежном слэнге, если кто-то «залип», значит, он не может от чего-то долго оторваться. Оторваться молодые люди не могут от видео, соцсетей, игр и музыки – от всего, что безлимитно предоставляется на тарифе «Хайп». В роликах звучит переосмысленный трек Feduk'а «Закрывай глаза», премьера которого состоялась одновременно с запуском рекламной кампании. Для каждого ролика была создана оригинальная аранжировка трека. Каждая из категорий безлимита тарифного плана получила свой собственный ролик, визуальный стиль и музыку, что подчеркивает разнообразие контента: музыка – с Feduk, соцсети – с Еленой Шейдлиной, гейминга – с Dosia X God, видео – с Big Russian Boss. Также в рамках кампании были сняты» отдельные ролики для Instagram stories режиссером-экспериментатором Антоном Ревой, который уже успел поработать с Matrang, Pharaoh, Pokras Lampas. В своих видео для МТС Антон отказался от компьютерной графики. Например, ролик для Лены Шейдлиной он снял на старый советский вентилятор, к одной из лопастей которого была прикреплена GoPro, а ролик для Feduk'а был снят с использованием линз, изначально не предназначенных для съемок. Ознакомиться с роликами можно по ссылке: Feduk – https://www.youtube.com/watch?v=s9migdcBCHE Big Russian Boss – https://youtu.be/Gsdp3kte5CE Лена Шейдлина https://youtu.be/j9Pn58PRj90– Dosia X God – https://youtu.be/CJw2uhZ7JR0 СПРАВКА: Тариф «Хайп» предоставляет безлимит на «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp, Viber, Snapchat, YouTube, МТС Music, Apple Music, Google Music, Яндекс.Музыка, Zvooq, App Store, Google Play, МТС Connect, Twitch, World of Tanks Blitz, World of Tanks, World of Warships, War Thunder, Tanki X и Tanki Online, The Division, Rainbow Six: Осада, Skull and Bones (2018). ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... мобильная связь

