МТС предлагает «залипать»: оператор запустил рекламную кампанию по продвижению молодёжного тарифа «Хайп»

Москва, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Компания МТС запустила рекламную кампанию в интернете в рамках продвижения молодежного тарифа «Хайп». Героями стали популярные у молодежи хип-хоп исполнитель Feduk, дизайнер, фотомодель и одна из самых популярных блогеров российского Instagram – Елена Шейдлина, чемпион мира по CS:GO 2017 года и игрок киберспортивной команды Gambit Dosia X God Михаил Столяров и YouTube-влогер и хип-хоп исполнитель Big Russian Boss.

Как сообщает пресс-служба компании, все ролики объединены концепцией «залипания». На молодежном слэнге, если кто-то «залип», значит, он не может от чего-то долго оторваться. Оторваться молодые люди не могут от видео, соцсетей, игр и музыки – от всего, что безлимитно предоставляется на тарифе «Хайп».

В роликах звучит переосмысленный трек Feduk'а «Закрывай глаза», премьера которого состоялась одновременно с запуском рекламной кампании. Для каждого ролика была создана оригинальная аранжировка трека.

Каждая из категорий безлимита тарифного плана получила свой собственный ролик, визуальный стиль и музыку, что подчеркивает разнообразие контента: музыка – с Feduk, соцсети – с Еленой Шейдлиной, гейминга – с Dosia X God, видео – с Big Russian Boss.

Также в рамках кампании были сняты» отдельные ролики для Instagram stories режиссером-экспериментатором Антоном Ревой, который уже успел поработать с Matrang, Pharaoh, Pokras Lampas. В своих видео для МТС Антон отказался от компьютерной графики. Например, ролик для Лены Шейдлиной он снял на старый советский вентилятор, к одной из лопастей которого была прикреплена GoPro, а ролик для Feduk'а был снят с использованием линз, изначально не предназначенных для съемок.

Ознакомиться с роликами можно по ссылке:

Feduk – https://www.youtube.com/watch?v=s9migdcBCHE

Big Russian Boss – https://youtu.be/Gsdp3kte5CE

Лена Шейдлина https://youtu.be/j9Pn58PRj90–

Dosia X God – https://youtu.be/CJw2uhZ7JR0

СПРАВКА: