|Медиа
|24.04.2018
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МТС предлагает жителям Приангарья протестировать новый телемедицинский сервис
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Иркутская область, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - МТС предлагает жителям Иркутской области протестировать новый телемедицинский сервис. В течение ближайшего месяца услугами цифрового здравоохранения можно будет воспользоваться бесплатно, сообщает пресс-служба комапании.
Ведущий российский телекоммуникационный оператор МТС и «Группа компаний «Медси», одна из ведущих в России частных федеральных сетей медицинских клиник, объявляют о стратегическом сотрудничестве с целью развития на рынке цифровой медицины. Первым совместным продуктом компаний стало приложение SmartMed для дистанционных консультаций с врачами и хранения электронной медицинской карты
Приложение позволяет получать консультации с врачами МЕДСИ по видеосвязи или в чате, находясь в любой точке мира; вызывать врача на дом, в том числе неотложную помощь, и записываться на очные приемы в клиники МЕДСИ; хранить медицинские данные в смартфоне, оставаясь уверенным в их защищенности. В приложении доступна актуальная информация о клиниках и врачах МЕДСИ, история обращений за консультациями онлайн и офлайн (с момента регистрации в SmartMed), все сохраняемые пациентом или направляемые врачом документы, включая назначения и результаты анализов.
К телемедицинской программе МТС и МЕДСИ уже подключены не только терапевты и педиатры, но и врачи других наиболее популярных специальностей – аллергологи, лоры, гастроэнтерологи, эндокринологи, кардиологи и другие. Количество профильных специалистов, консультирующих онлайн, продолжит расширяться: только в ближайший месяц список специальностей планируется увеличить до более чем 20.
«Сегодня мы представляем телемедицинскую платформу, которая станет основой для развития стратегического для МТС направления цифрового здравоохранения. Наша задача – развитие превентивной медицины, медицины здоровья, формирование просвещённого пациента. Мы уже изучаем возможности внедрения решений в области ранней диагностики, онлайн-мониторинга состояния здоровья, развития системы автоматического анализа данных и персональных рекомендаций пациенту», – прокомментировал президент МТС Алексей Корня.
«Развитие телемедицинских технологий открывает доступ к качественной медицинской помощи широкому кругу пациентов, в том числе и в регионах, небольших городах и поселках. Наши специалисты гарантируют качество лечения пользователям SmartMed, как и всем пациентам сети клиник МЕДСИ. Получив консультацию через приложение SmartMed, пациент может записаться к данному специалисту также и на очный прием. В наших клиниках к услугам пациентов - новейшее оборудование и лучшие передовые технологии, чтобы, обращаясь к нам, каждый был уверен, что его здоровье в надежных руках профессионалов», - рассказала президент АО «Группа компаний «Медси» Елена Брусилова.
Приложение SmartMed особенно полезно в следующих ситуациях:
Приложение SmartMed доступно всем абонентам российских операторов связи, его можно скачать в