МТС публикует подборку интернет-ресурсов для аллергиков Приангарья

Иркутская область, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), – МТС приготовила для жителей Иркутской области, страдающих аллергией, полезную подборку интернет-ресурсов, посвящённых распространенному заболеванию. Об это пишет пресс-служба компании. «Что сейчас пылит?», «Берёза уже началась?». Если эти вопросы не кажутся вам странными, эта статья будет весьма кстати. ВОЗ прогнозирует, что XXI век станет веком аллергии, так как страдает от этого заболевания сейчас каждый четвёртый житель мира. МТС-Медиа делится подборкой интернет-ресурсов с информацией, полезной для людей с самыми разными проявлениями распространённого недуга. Советы бывалых Группа «Аллергомамы» в Facebook – явление уникальное в своём роде. В борьбе за здоровье детей, других родственников и своё собственное объединилось уже почти десять тысяч человек. С одной стороны, основной принцип сообщества можно охарактеризовать как «проверено на себе»: личного опыта, советов и просто поддержки тут очень много. С другой – в группе есть врачи, которые на добровольных началах могут прокомментировать какие-то случаи, дать рекомендации общего характера. В общем, если хотите поговорить с теми, кто в теме, получить отзыв о докторе, вам сюда. «Аллергомамы» – закрытая и модерируемая группа, перед вступлением придётся ответить на несколько вопросов, троллинг и оскорбления здесь не встретишь. По утверждённому списку хэштегов можно быстро найти нужную информацию, например, про подбор смеси, гастроинтестинальную аллергию и по другим темам. Блоги докторов Блоги практикующих врачей могут оказаться полезными для тех, кто хочет изучить тему аллергии максимально подробно. «Знать врага в лицо» поможет, например, аккаунт @allergo_doc в Instagram, создатель которого – врач-аллерголог-иммунолог кандидат медицинских наук Ольга Жоголева. В своих постах она отвечает на самые часто задаваемые вопросы подписчиков, прочитать здесь можно обо всём – от поллиноза до проктоколита. Сразу оговоримся: информация тут только общая, никаких заочных диагнозов и рекомендаций к лечению получить через аккаунт нельзя. Про анализы на аллергены, атопический дерматит, природу аллергии можно прочитать в блоге педиатра-аллерголога Даниила Мунблита – @dr.munblit. Он же пишет о мифах современной аллергологии, объясняет, почему не нужно сдавать IgG4, и иногда консультирует в комментариях. Страницу Facebook «Аллергия. Мама. Доктор» ведёт Елена Роомет, мама и детский аллерголог. Помимо публикации максимально подробных постов обо всём, что связано с болезнью, она часто отвечает на вопросы читателей, проводит конкурсы и вебинары. Сама Елена живёт и работает в Таллине, так что делится зарубежным опытом борьбы с недугом В блоге «Дерматолог Здоровая кожа» можно найти общие рекомендации по уходу за кожей от практикующего врача-дерматолога Веры Ворониной и посты, посвящённые атопическому дерматиту и другим аллергическим кожным реакциям. Онлайн-приём Попасть на онлайн-приём к аллергологу можно с помощью приложения SmartMed . Программа позволяет пациенту, где бы он ни находился, получить помощь докторов клиники «Медси» с помощью видеосвязи или чата – через интернет. Все документы – электронная медицинская карта, история обращений, назначения и результаты анализов – хранятся в защищённых облаках #CloudMTC и доступны для просмотра со смартфона в любое время. Рецепты для тех, кто на диете @deti_na_diete – полезный Instagram-аккаунт для тех, кто вынужден придерживаться диеты. Блогу больше двух лет, и за это время в нём появилось более пятисот рецептов блюд для аллергиков. Особенно полезен он будет людям с непереносимостью глютена, яиц и молока. Одноимённую группу можно найти и в Facebook – «Дети на диете. Рецепты для аллергиков» . Ещё один кулинарный блог для аллергиков – #БезМолока . Основное его направление понятно по названию, однако найдутся рецепты и без глютена и яиц. Удобная система хэштегов позволяет быстро найти нужный рецепт. Основной акцент – на выпечке и сладостях. В группе есть рецепты блинов, сыра и даже йогурта без молока. Информация о цветении «Что сейчас пылит?», «Берёза уже началась?», «Когда планируете побег от пыльцы?». Если эти вопросы не кажутся вам странными, значит, к сожалению, поллиноз коснулся и вашей семьи, так что онлайн-ресурсы с пыльцевым мониторингом очень пригодятся. «Пыльца Club» – сайт и мобильное приложение, которые обозначают себя как сервисы онлайн-самочувствия аллергиков. Здесь не представлены точные измерения количества пыльцы в воздухе в городах страны, данные по возможному присутствию аллергенов формируются на основании математического моделирования, информации от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», а главное – отметках о самочувствии пользователей проекта. Проект позволит понять, стоит ли выходить из дома в ближайшие дни людям, которые реагируют на цветение восьми растений – берёзы, ольхи и других. Здесь же есть практические советы врачей-аллергологов. Вкладка «Пыльца» недавно появилась в сервисе «Яндекс.Погода». Там можно выбрать свои аллергены и понять, когда они появятся рядом с вами. Проект учитывает ежедневные пробы воздуха, зависимость фаз цветения от температуры, а также влияние ветра и осадков. Кроме актуальной информации, здесь можно также посмотреть прогноз на ближайшую неделю. Сейчас карта пыльцы доступна для отдельных территорий европейской части России, Молдовы, Беларуси, Украины, Казахстана и других соседних государств. Ещё один сайт с прогнозами, основанными на реальных замерах пыльцевых ловушек, – «Аллерготоп» . Посмотреть мониторинг можно по Москве, Санкт-Петербургу, Сочи, Рязани, Ставрополю, Тюмени и Минску. Относиться к советам, полученным в интернете, можно по-разному, но не забывайте, что самолечение очень опасно – обсуждайте всю информацию, полученную в сети, со своим врачом. Желаем здоровья! ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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