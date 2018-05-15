|Медиа
|16.05.2018
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МТС публикует подборку интернет-ресурсов для аллергиков Приангарья
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Иркутская область, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), – МТС приготовила для жителей Иркутской области, страдающих аллергией, полезную подборку интернет-ресурсов, посвящённых распространенному заболеванию. Об это пишет пресс-служба компании.
«Что сейчас пылит?», «Берёза уже началась?». Если эти вопросы не кажутся вам странными, эта статья будет весьма кстати.
ВОЗ прогнозирует, что XXI век станет веком аллергии, так как страдает от этого заболевания сейчас каждый четвёртый житель мира.
Советы бывалых
«Аллергомамы» – закрытая и модерируемая группа, перед вступлением придётся ответить на несколько вопросов, троллинг и оскорбления здесь не встретишь. По утверждённому списку хэштегов можно быстро найти нужную информацию, например, про подбор смеси, гастроинтестинальную аллергию и по другим темам.
Блоги докторов
Блоги практикующих врачей могут оказаться полезными для тех, кто хочет изучить тему аллергии максимально подробно. «Знать врага в лицо» поможет, например, аккаунт @allergo_doc в Instagram, создатель которого – врач-аллерголог-иммунолог кандидат медицинских наук Ольга Жоголева. В своих постах она отвечает на самые часто задаваемые вопросы подписчиков, прочитать здесь можно обо всём – от поллиноза до проктоколита. Сразу оговоримся: информация тут только общая, никаких заочных диагнозов и рекомендаций к лечению получить через аккаунт нельзя.
Про анализы на аллергены, атопический дерматит, природу аллергии можно прочитать в блоге педиатра-аллерголога Даниила Мунблита – @dr.munblit. Он же пишет о мифах современной аллергологии, объясняет, почему не нужно сдавать IgG4, и иногда консультирует в комментариях.
Страницу Facebook «Аллергия. Мама. Доктор» ведёт Елена Роомет, мама и детский аллерголог. Помимо публикации максимально подробных постов обо всём, что связано с болезнью, она часто отвечает на вопросы читателей, проводит конкурсы и вебинары. Сама Елена живёт и работает в Таллине, так что делится зарубежным опытом борьбы с недугом
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Онлайн-приём
Попасть на онлайн-приём к аллергологу можно с помощью
Рецепты для тех, кто на диете
@deti_na_diete – полезный Instagram-аккаунт для тех, кто вынужден придерживаться диеты. Блогу больше двух лет, и за это время в нём появилось более пятисот рецептов блюд для аллергиков. Особенно полезен он будет людям с непереносимостью глютена, яиц и молока. Одноимённую группу можно найти и в Facebook –
Ещё один кулинарный блог для аллергиков –
Информация о цветении
«Что сейчас пылит?», «Берёза уже началась?», «Когда планируете побег от пыльцы?». Если эти вопросы не кажутся вам странными, значит, к сожалению, поллиноз коснулся и вашей семьи, так что онлайн-ресурсы с пыльцевым мониторингом очень пригодятся.
Кроме актуальной информации, здесь можно также посмотреть прогноз на ближайшую неделю. Сейчас карта пыльцы доступна для отдельных территорий европейской части России, Молдовы, Беларуси, Украины, Казахстана и других соседних государств.
Ещё один сайт с прогнозами, основанными на реальных замерах пыльцевых ловушек, –
Относиться к советам, полученным в интернете, можно по-разному, но не забывайте, что самолечение очень опасно – обсуждайте всю информацию, полученную в сети, со своим врачом. Желаем здоровья!