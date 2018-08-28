МТС рекомендует: пять полезных приложения для учеников младших классов

Интернет, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Как бы ни относились вы к смартфону в руках своего ребёнка, всё равно наступит день, когда он получит свой личный гаджет. Как правило, это происходит в пору «первый раз в первый класс». МТС предлагает использовать телефон по максимуму – даже самый простой и недорогой аппарат (а именно такие рекомендуют покупать начинающим пользователям) может стать не только средством связи, но и помощником в учёбе, сообщает пресс-служба компании. Изучаем арифметику Приложение «Динозаврик Тим» наверняка придётся по вкусу всем маленьким школьникам; да что греха таить, даже автору текста, взрослой даме, у которой есть семилетняя дочь, было интересно поиграть в эту забавную обучалку. В игре нужно помочь динозаврику спасти свою семью, решая простейшие примеры (уровень первого класса), составляя из пазлов геометрические фигуры и выполняя другие задания. Тут, кстати, так же как в любимых детских играх-«прыгалках», иногда придётся бегать, скакать и собирать на лету разные объекты. Приложение бесплатное, переходить с этапа на этап можно, собрав определённое количество очков, но есть вариант просто купить платную версию – это избавит ребёнка от рекламы и сразу разблокирует все уровни. Цена вопроса – 109 рублей. Запоминаем таблицу умножения Программу «Математейка» оценивают как один из лучших игровых тренажеров для закрепления таблицы умножения. Помимо этого здесь есть сложные примеры, так что это программа не для первоклашек, а для тех, кто постарше, тут все серьёзнее. В «Математейке» огромное количество уровней, которые можно открыть только по мере прохождения предыдущих. Играть можно одному или устроить соревнование с друзьями или родителями. В программе также доступен режим «быстрой игры», когда время на ответы ограниченно. Он будет очень полезен при подготовке к контрольным работам и поможет ребёнку выработать навык быстрого принятия верных решений. Результаты записываются в таблицу рекордов, благодаря которой можно отслеживать прогресс юного ученика. Приложение не лишено рекламы, но полностью бесплатное. Пишем словарный диктант «Русский язык» – программа, скорее, не игровая, а уже классически учебная. Здесь представлено восемь тем, которые чаще всего вызывают затруднения у учащихся начальной школы. По каждой из них школьнику предлагается пройти словарный диктант, состоящий из 10 заданий (кстати, их количество можно менять от 5 до 30). Если ребёнок отвечает неправильно, приложение указывает на ошибку и предлагает запомнить правильное написание. Удобно, что все неправильно написанные слова сохраняются в памяти программы, так что можно без труда устроить своему чаду персональный диктант по самым сложным заданиям. За каждый тест ребёнок получит оценку, а в специальном разделе доступен общий табель успеваемости, чтобы родитель мог понять, в каких темах у ребёнка наиболее явные пробелы. Расширяем вокабуляр Приложение «Английский язык для школьников» помогает расширить словарный запас, потренироваться в аудировании, чтении и правописании. Программа предлагает около 30 разных тем, которые пригодятся всем начинающим изучать язык в младшей школе. Решаем тесты по истории Историю России некоторые школьники начинают изучать уже в третьем классе, и зачастую этот предмет вызывает трудности, так что одноимённое приложение будет очень полезным. Все темы представлены достаточно лаконично – здесь есть даты, краткое описание и основные действующие лица разных периодов. В общем, в телефоне ребёнка всегда будет своеобразный краткий справочник. Но это далеко не всё. После каждого раздела вас ждёт набор тестов, которые помогут проверить свои знания. Ну и ещё один бонус: в программе есть ссылки на исследовательское или научно-популярное видео по каждой теме. Это далеко не полный перечень приложений, интересных и полезных для младших школьников, так что рекомендуем вам внимательно изучить Google Play, набрав в поиске «приложения школьники». Пусть смартфон станет отличным помощником в учёбе. И не забывайте о безопасности детей в сети. Защитить ребёнка от негативной информации помогут технические средства – специальные сервисы, которые предлагают операторы связи. В МТС такая услуга называется «Контроль интернета», она закрывает для просмотра определённые группы сайтов, определить которые можно как вручную, так и автоматически. Она же даёт возможность смотреть, сколько времени проводит в интернете ребёнок, что он там ищет и смотрит. Узнать подробнее об услуге можно на официальном сайте МТС . ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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