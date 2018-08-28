|Медиа
|29.08.2018
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МТС рекомендует: пять полезных приложения для учеников младших классов
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Интернет, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Как бы ни относились вы к смартфону в руках своего ребёнка, всё равно наступит день, когда он получит свой личный гаджет. Как правило, это происходит в пору «первый раз в первый класс». МТС предлагает использовать телефон по максимуму – даже самый простой и недорогой аппарат (а именно такие рекомендуют покупать начинающим пользователям) может стать не только средством связи, но и помощником в учёбе, сообщает пресс-служба компании.
Изучаем арифметику
Приложение бесплатное, переходить с этапа на этап можно, собрав определённое количество очков, но есть вариант просто купить платную версию – это избавит ребёнка от рекламы и сразу разблокирует все уровни. Цена вопроса – 109 рублей.
Запоминаем таблицу умножения
Играть можно одному или устроить соревнование с друзьями или родителями. В программе также доступен режим «быстрой игры», когда время на ответы ограниченно. Он будет очень полезен при подготовке к контрольным работам и поможет ребёнку выработать навык быстрого принятия верных решений. Результаты записываются в таблицу рекордов, благодаря которой можно отслеживать прогресс юного ученика. Приложение не лишено рекламы, но полностью бесплатное.
Пишем словарный диктант
За каждый тест ребёнок получит оценку, а в специальном разделе доступен общий табель успеваемости, чтобы родитель мог понять, в каких темах у ребёнка наиболее явные пробелы.
Расширяем вокабуляр
Решаем тесты по истории
Историю России некоторые школьники начинают изучать уже в третьем классе, и зачастую этот предмет вызывает трудности, так что
Ну и ещё один бонус: в программе есть ссылки на исследовательское или научно-популярное видео по каждой теме.
Это далеко не полный перечень приложений, интересных и полезных для младших школьников, так что рекомендуем вам внимательно изучить Google Play, набрав в поиске «приложения школьники». Пусть смартфон станет отличным помощником в учёбе. И не забывайте о безопасности детей в сети. Защитить ребёнка от негативной информации помогут технические средства – специальные сервисы, которые предлагают операторы связи.
В МТС такая услуга называется «Контроль интернета», она закрывает для просмотра определённые группы сайтов, определить которые можно как вручную, так и автоматически. Она же даёт возможность смотреть, сколько времени проводит в интернете ребёнок, что он там ищет и смотрит. Узнать подробнее об услуге можно