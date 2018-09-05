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05.09.2018

МТС: в Иркутской области живут самые талантливые блогер, иллюстратор и фотохудожник в России

Иркутская область, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области живут самый крутой блогер, иллюстратор и фотохудожник. Все три творческие личности достаточно юны, еще учатся в школе, сообщает пресс-служба МТС, Получить всероссийское признание им помог образовательный проект компании «Поколение М».

 

 

Он направлен на развитие у детей творческих способностей. Причем, совершенно не важно, живет ребенок в большом городе или отдаленной деревушке. Главное – иметь доступ в Интернет. На сайте проекта – развивающие онлайн-мастер-классы, среди наставников сплошь известные личности. Например, вокал преподает Полина Гагарина, а советы юным кутюрье дает Вячеслав Зайцев.  Творческое состязание длится в течение учебного года, итоги становятся известны в конце лета.

16-леняя жительница Бодайбо Татьяна Бахарева взяла «серебро» в конкурсе «Ценные кадры» -  творческом состязании для школьников, увлекающихся фотографией. Отметим, что ранее фотоработы Тани вошли в городскую выставку «Поколение М: LIVE», где были собраны лучшие репортажные снимки нашего города. Выставка была  организована компанией МТС в начале лета и  стала частью большой творческой программы для детей, увлекающихся фотоискусством.

12-летняя иркутянка Виктория Фатькина попала в число финалистов конкурса «Иллюстратор». Пейзаж ее авторства будет украшать страницу сборника российских классиков, который выйдет осенью в издательстве ЭКСМО.

Еще одна иркутская школьница, 13 –летняя Карина Иванова стала третьей в номинации «Блогер». Девочка занимается в одной из иркутских телешкол, на конкурс отправила свой сюжет о спектакле «Маленький принц».

Заслуженные награды были вручены победительницам на открытии выставки «Гран-при по-русски», которую компания МТС проводит в Иркутске в рамках проекта «Поколение М».

«Иркутская область традиционно входит в пятерку самых активных регионов-участков проекта, уступая лишь Москве, Новосибирской и Тульской областям.  У нас очень творческие и одаренные дети. Они не просто участвуют, но и побеждают. Таня, Вика и Карина еще раз доказали: неважно, где ты живешь, важно, насколько ты талантлив и готов развиваться. Возможно, победа в «Поколении М» станет для девочек значимым этапом в жизни и даже поможет с выбором будущей профессии», - прокомментировала руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами иркутского филиала МТС Елена Ватуля.

Проект «Поколение М» предназначен для детей от 6 до 18 лет и дает широкие возможности: от стажировок на крупнейших анимационных и киностудиях России до выхода на большую сцену вместе со звездами и поступления в творческие вузы столицы. Например, призер проекта «Поколение М» Данил Плужников из Сочи победил в вокальном шоу «Первого канала» «Голос. Дети». А москвичка Настя Крюкова стала самым юным обладателем престижной премии им. Станиславского, сейчас учится в столичном ВУЗе по гранту МТС.

На виртуальных творческих площадках проекта — сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям.  «Поколение М» — это возможность для ребят из всех уголков страны учиться у признанных мэтров искусства. В творческую группу проекта входит больше 150 признанных мастеров. Это педагоги Третьяковской галереи, режиссеры Владимир Хотиненко и Владимир Грамматиков, аниматор Константин Бронзит и студия «Мельница», студия «Непоседы», певица Полина Гагарина, модельер Вячеслав Зайцев, иллюстраторы издательства Эксмо и другие.

Кроме того, своим творчеством дети могут помочь тяжелобольным сверстникам. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках проекта собрано более 16,5 миллионов рублей, которые направлены на 49 высокотехнологичных операций.

Новый, пятый сезон творческого проекта стартует совсем скоро.  «Поколение М» ждет новых участников, которые хотят добиться мастерства в любимом деле и заявить о себе на всю страну.

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