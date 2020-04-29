|Медиа
|30.04.2020
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«Мумий Тролль» открыл серию «Карантинников» на МТС ТВ
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Интернет, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - МТС запустила программы онлайн-концертов «Карантинники» на платформе МТС ТВ. Об этом сообщает пресс-служба крупнейшего российского телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг.
«Карантинники» — это онлайн-квартирники российских звезд в условиях самоизоляции. Музыканты исполняют свои произведения у себя дома или в репетиционной студии. Концерты транслируются на платформе МТС ТВ по понедельникам, средам и пятницам в 19-00. Позже концерты можно пересмотреть в записи.
– В период самоизоляции всем нам остро не хватает теплого человеческого общения. Чтобы восполнить эту потребность мы на МТС ТВ запустили «Карантинники»: музыканты исполняют свои песни и инструментальные произведения, как если бы они играли для друзей. А их друзьями становятся все зрители, которые слушают их по ту сторону экрана, – прокомментировал вице-президент МТС по развитию медиабизнеса Игорь Мишин.
Концерт Ильи Лагутенко и группы «Мумий Тролль» прошёл 29 апреля.
Ближайшие запланированные концерты:
1 мая — Обе две;
4 мая — Юлианна Караулова,
6 мая — МЫ;
8 мая — Uma2rman;
11 мая — Pompeya;
13 мая — ГРАДУСЫ;
15 мая — IOWA;
18 мая — LIZER;
20 мая — АИГЕЛ;
22 мая — Sirotkin;
25 мая — Дельфин;
27 мая — Глеб Самойлов & The MATRIXX;
29 мая — Ольга Серябкина.
В рамках формата «Карантинников» ранее выступили певица «Манижа», Антон Севидов, певица «Елка», Мари КраймБери, группа «Буритто» и Jony.
МТС ТВ также транслирует большие онлайн-концерты популярных исполнителей, которые проходят каждое воскресенье на сайте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . На большой онлайн-площадке концерты отыграли группы «Несчастный случай», «Чайф», «Чиж», «Пелагея», The Hatters и Вячеслав Бутусов. Трансляции посмотрели в общей сложности свыше 30 миллионов зрителей.
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