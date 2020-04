«Мумий Тролль» открыл серию «Карантинников» на МТС ТВ

Интернет, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - МТС запустила программы онлайн-концертов «Карантинники» на платформе МТС ТВ. Об этом сообщает пресс-служба крупнейшего российского телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг. «Карантинники» — это онлайн-квартирники российских звезд в условиях самоизоляции. Музыканты исполняют свои произведения у себя дома или в репетиционной студии. Концерты транслируются на платформе МТС ТВ по понедельникам, средам и пятницам в 19-00. Позже концерты можно пересмотреть в записи. – В период самоизоляции всем нам остро не хватает теплого человеческого общения. Чтобы восполнить эту потребность мы на МТС ТВ запустили «Карантинники»: музыканты исполняют свои песни и инструментальные произведения, как если бы они играли для друзей. А их друзьями становятся все зрители, которые слушают их по ту сторону экрана, – прокомментировал вице-президент МТС по развитию медиабизнеса Игорь Мишин. Концерт Ильи Лагутенко и группы «Мумий Тролль» прошёл 29 апреля. Ближайшие запланированные концерты: 1 мая — Обе две; 4 мая — Юлианна Караулова, 6 мая — МЫ; 8 мая — Uma2rman; 11 мая — Pompeya; 13 мая — ГРАДУСЫ; 15 мая — IOWA; 18 мая — LIZER; 20 мая — АИГЕЛ; 22 мая — Sirotkin; 25 мая — Дельфин; 27 мая — Глеб Самойлов & The MATRIXX; 29 мая — Ольга Серябкина. В рамках формата «Карантинников» ранее выступили певица «Манижа», Антон Севидов, певица «Елка», Мари КраймБери, группа «Буритто» и Jony. МТС ТВ также транслирует большие онлайн-концерты популярных исполнителей, которые проходят каждое воскресенье на сайте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . На большой онлайн-площадке концерты отыграли группы «Несчастный случай», «Чайф», «Чиж», «Пелагея», The Hatters и Вячеслав Бутусов. Трансляции посмотрели в общей сложности свыше 30 миллионов зрителей. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: мобильная связь

мтс Тэги: View the discussion thread.