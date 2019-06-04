ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Медиа
04.06.2019

На фестивале в Иркутске посетители тестировали «Умный дом» «Ростелекома»

Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), -  «Ростелеком» на «Фестивале загородной жизни», который прошел в Иркутске в последние дни мая, представил «Умный дом». Гости мероприятия тестировали услугу в специально организованной интерактивной зоне.

Посетители стенда убедились, что с помощью «Умного дома» возможно снизить риски возникновения пожара и затопления. Сотрудники «Ростелекома» рассказали и продемонстрировали посетителям выставки, как с помощью такого минимального набора оборудования можно обезопасить свое жилье от несанкционированного вторжения.

«За последние несколько лет вокруг Иркутска выросли десятки поселков, потому что многие иркутяне стремятся приобрести или построить дом за городом. Люди обустраивают свое жилье, и наш «Умный дом» – необходимая услуга для того, чтобы в любое время можно было контролировать ситуацию на большом расстоянии, управляя системой через интернет в личном кабинете», – прокомментировал предложение компании Александр Теленкевич, заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком».

По словам Александра Теленкевича, можно подключить базовый или расширенный комплекты. Базовый комплект «Умный дом. Безопасность» включает в себя контроллер, датчик открытия двери/окон и движения. Оба прибора фиксируют также температуру и освещенность помещения. В расширенный комплект входят датчики дыма и протечки.

При подключении к базовому или расширенному комплекту «Умный дом» IP-камеры, пользователю приходят уведомления (SMS, push, email) на мобильный телефон, и в онлайн-режиме он видит причины поступившего сообщения. С видеонаблюдением удобно присматривать за детьми или домашними животными в свое отсутствие, удаленно контролировать ремонт в квартире. Внешние видеокамеры не боятся дождя и снега и следят за домом, подъездом и парковкой. Видеофайлы хранятся удаленно в облаке оператора и надежно защищены от хакерских и вирусных атак.

Компания также провела конкурс для гостей фестиваля. Его участникам нужно было без слов показать одну из услуг «Ростелекома», а зрители должны были отгадать названное ведущим слово, например, интернет или видеонаблюдение. Каждому игроку достались сувениры и подарки.

Специалисты «Ростелекома» рассказали участникам мероприятия, что заказать услугу можно как на этапе проектирования загородного участка, так и на стадии финальной застройки. Также эти интеллектуальное решение можно интегрировать в уже готовое строение.

Подробности и условия подключения на сайте, по круглосуточному номеру 8-800-100-0-800 (звонок бесплатный) и в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Медиа»:
На фестивале в Иркутске посетители тестировали «Умный дом» «Ростелекома»04.06.2019
2019-06-04-10-46-12
Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), -  «Ростелеком» на «Фестивале загородной жизни», который прошел в Иркутске в последние дни мая, представил «Умный дом». Гости мероприятия тестировали услугу в специально организованной интерактивной зоне.
Стартовал масштабный турнир по мобильному киберспорту Tele2 Mobile Open Cup’1904.06.2019
-tele2-mobile-open-cup19
Москва, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 первым в России проведёт масштабный турнир по мобильному киберспорту сразу в нескольких популярных дисциплинах. Tele2 предлагает геймерам играть и смотреть онлайн-трансляции на своем смартфоне на 4G-скоростях.
Сергей Левченко и глава иркутского Роскомнадзора Сергей Костылов подписали Кодекс добросовестных практик в интернете04.06.2019
Иркутская область, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и руководитель управления Роскомнадзора по Иркутской области Сергей Костылов подписали Кодекс добросовестных практик в интернете. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Заповедный спецназ» – НТВ снимает боевик о борьбе с браконьерами на Байкале04.06.2019
2019-06-04-04-58-11
Москва, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Москве стартовали съемки остросюжетного боевика «Заповедный спецназ». Многосерийный фильм повествует о бывшем бойце спецназа Юрии Тарханове, который бросил вызов преступникам, уничтожающим озеро Байкал. Главную роль в картине исполнит популярный российский актер театра и кино Максим Дрозд, сообщает НТВ.
«Человека-паука» заметили в Иркутске03.06.2019
2019-06-03-04-23-38
Иркутск, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Паркурщик в костюме Человека-паука бегал по крышам в Иркутске. Соответствующее видео 3 июня опубликовали в паблике «Инцидент Иркутск» в соцсети «ВКонтакте».
Обзор мировых СМИ: возраст путешествиям не помеха и камбэк в байкальскую зиму02.06.2019
2019-06-01-16-06-56
Интернет, 02.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Шёлковый путь на велосипеде в 65+ и воспоминания о зиме на Байкале. Телеинформ подготовил первый летний выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ»-2019.
В МТС назвали возможные причины сбоя сети в Иркутской области31.05.2019
Иркутская область, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Некоторые жители Иркутской области могли испытывать сложности при пользовании ряда сервисов МТС после недавних работ на сети. Так прокомментировали Телеинформу причины массового сбоя связи в регионе в пресс-службе мобильного оператора.
Пользователи соцсетей сообщают о сбое в работе МТС в Иркутской области31.05.2019
2019-05-31-05-38-55
Иркутская область, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, а также других регионах России 31 мая произошёл сбой в работе оператора МТС. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.
Tele2 назвали лучшим мировым виртуальным оператором на Всемирном конгрессе MVNO30.05.2019
tele2-mvno
Амстердам, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 первой в России выиграла престижную награду на Всемирном конгрессе виртуальных операторов. Как сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи, единственное глобальное мероприятие MVNO в этом году прошло в Амстердаме и объединило более 400 компаний из 80 стран.
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Проблемы Зеленского, иркутские балаганщики и школьный БДСМ30.05.2019
-facebook-
Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты заняты поиском смысла жизни, обустройством сопредельных государств и поиском истоков иркутского скоморошества. Социальные сети отстаивают право детей на костюмированные шоу.
Стартовало народное голосование интернет-конкурса «Самый красивый доктор Иркутска»29.05.2019
2019-05-28-10-51-08
Иркутск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Народное голосование интернет-конкурса «Самый красивый доктор Иркутска» стартовало на сайте irkutskinform.ru.
«Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи28.05.2019
Москва, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 1 июня 2019 года отменяется плата за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). Таким образом, с этой даты с таксофонов можно бесплатно позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в стране, поскольку ранее «Ростелеком» уже обнулил стоимость местных и внутризоновых телефонных соединений. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В Иркутске в конце мая вновь выпал снег, взбудоражив соцсети28.05.2019
2019-05-28-03-01-20
Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Жители Иркутска утром 28 мая могли наблюдать настоящий снегопад. С неба падали крупные хлопья. Правда на земле они почти сразу таяли.
Сергей Зверев на вручение премий RU TV пришел с плакатом «Спаси Байкал»26.05.2019
Москва, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Скандально известный стилист и шоумен Сергей Зверев на вручение премий RU TV пришел с плакатом «Спаси Байкал».
Чаты по «другим правилам»: Tele2 запустила бота, превращающего сообщения в треки25.05.2019
2019-05-25-14-04-56
Москва, 25.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 запустила в сети «ВКонтакте» бота, который превращает привычные аудиосообщения в рэп-треки. Пользователи могут попробовать себя в роли мастера речитатива, устроить рэп-баттл и отточить свое исполнение, пишет пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
Обзор мировых СМИ: климат-протесты, вызов науке и станет ли дальневосточный гектар китайским26.05.2019
2019-05-25-13-53-20
Интернет, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске и ещё нескольких городах России 24 мая прошли пикеты против изменения климата, история о «хождении» нетленного ламы Даши Итигэлова и попадёт ли дальневосточный гектар в руки китайцам. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
«МегаФон» остается лидером по числу базовых станций стандарта LTE24.05.2019
2019-05-24-09-14-06
Москва, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С начала 2019 года операторы «большой четверки» увеличили количество базовых станций стандарта LTE на 11%, составив на 1 мая 272 тысяч 678 штук. При этом ПАО «МегаФон» остается лидером по числу базовых станций данного стандарта, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
Входящие звонки в Крыму – бесплатны: Tele2 улучшит условия общения для путешественников в Тавриду24.05.2019
Крым, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 с 31 мая 2019 года отменяет плату за входящие звонки для частных и корпоративных клиентов компании, приезжающих в Севастополь и Крым. При нахождении на территории республики абоненты альтернативного оператора мобильной связи смогут общаться на еще более выгодных условиях, пишет пресс-служба компании.
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Потёмкинская уборка, гуманная Колыма и как построить храм23.05.2019
-facebook-
Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты предлагают революционные идеи обустройства России и обсуждают свежие веяния в кинематографе. Социальные сети спорят о месте религии в городской среде и следят за театральными действиями в Украине.
Абоненты Tele2 стали выезжать за границу чаще, а качать – больше23.05.2019
-tele2-
Москва, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 подвела итоги активности своих клиентов в международном роуминге во время майских праздников. Число абонентов, выезжавших за границу в период с 1 по 12 мая, выросло на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а объем потребленного ими интернет-трафика – в 5,3 раза, пишет пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
У вахтовиков на Сухом Логе в Бодайбинском районе появился высокоскоростной интернет23.05.2019
Бодайбинский район, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Жители вахтовых поселков на золоторудном месторождении Сухой Лог в Бодайбинском районе благодаря МТС получили доступ к высокоскоростному интернету. Оператор первым запустил связь третьего и четвертого поколения на золоторудном месторождении «Сухой Лог», где работает более пяти тысяч сотрудников золотодобывающих компаний. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В Иркутской области около 90 тысяч человек рискуют остаться без телевещания с июня23.05.2019
-90-
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области после перехода на цифровое телевизионное вещание, что произойдёт с 3 июня 2019 года, без ТВ рискуют остаться около 90 тысяч человек. Это около 3,2% жителей, рассказал 22 мая на сессии Заксобрания Иркутской области директор Иркутского областного радиотелевизионного передающего центра Иван Богданов.
Tele2 намерена превратить самые трудные дни иркутян в приятные20.05.2019
tele2-
Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, впервые в Иркутске проводит акцию «Понедельники Tele2». Компания вводит новый обычай в жизни абонентов Tele2, способный превратить самый трудный день недели в приятный. По понедельникам иркутянам будут доступны бесплатный кофе в «Smart cafe», скидка 50% при покупке пиццы в «Додо Пицце» и второй билет в подарок при покупке двух в кинотеатр «Киномакс».
Обзор мировых СМИ: сибирская косметика, 15 тысяч за Байкал и велотур ради медицины19.05.2019
-15-
Интернет, 19.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Натуральная косметика из Сибири готовится завоевать мир, стилиста Сергея Зверева оштрафовали за защиту Байкала, а двое врачей из Австралии объездили весь мир на велосипедах и встретились с медведем у Байкала. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Жулики, авиаторы и драконы15.05.2019
-facebook-
Иркутск, 15.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты занимаются разоблачением земляков, ревизией праздника Победы, исследуют историю авиации Приангарья и увлекаются практической орнитологией. Социальные сети синтезируют региональную политику с фэнтези.
Суд оштрафовал Сергея Зверева на 15 тысяч рублей за пикет в защиту Байкала14.05.2019
-15-
Москва, 14.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Тверской суд Москвы оштрафовал известного стилиста и шоумена Сергея Зверева на 15 тысяч рублей за проведение одиночного пикета на Красной площади в защиту озера Байкал. Об этом звезда сообщает на своей странице в Инстаграме.
Tele2 рассказывает об иллюзии бесплатных звонков в новом рекламном ролике13.05.2019
tele2-
Москва, 13.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 рассказывает о преимуществах тарифной линейки «Мой Tele2». Её пользователям доступны честные звонки внутри сети оператора, которые не расходуют пакет минут. В поддержку этого предложения оператор запустил новую рекламную кампанию, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
Сергей Зверев на суд по поводу одиночного пикета в защиту Байкала явился в короне13.05.2019
2019-05-13-09-47-45
Москва, 13.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Известный стилист и шоумен Сергей Зверев в Тверской суд Москвы по поводу своего одиночного пикета в защиту Байкала явился в короне.
Песню об озере Байкал исполнили на федеральном канале13.05.2019
2019-05-13-08-20-16
Москва, 13.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Группа IOWA посвятила озеру Байкал песню «Маяки». Композицию представили 11 мая на ТНТ в эфире шоу «Песни». Об этом на своей странице в соцсети «Инстаграм» рассказала солистка группы Екатерина Иванчикова.
Обзор мировых СМИ: чёрное небо над Прибайкальем, по Байкалу на коньках и «спасибо, Россия»11.05.2019
2019-05-10-18-59-04
Интернет, 11.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Прибайкалье оказалось в плену лесных пожаров, путешествия на коньках по зимнему Байкалу и дань уважения за победу во Второй мировой войне. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
Клиентский сервис Tele2 высоко оценили на международной премии СХ World Awards08.05.2019
-tele2-world-awards
Москва, 8.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной, получил награды в 9 из 15 номинаций премии СХ World Awards. Компания оказалась лучшей в четырех номинациях, в трех категориях получила высокую оценку, а еще в двух – высокое одобрение жюри. Престижная международная награда вручается за успешные проекты и инновации в области улучшения клиентского опыта, сообщает пресс-служба компании.
Видеоответ иркутским приставам появился в интернете08.05.2019
2019-05-08-04-19-41
Интернет, 8.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В интернете 5 мая распространили видеоклип, снятый в качестве ответа на композицию «Плати», записанную приставами УФССП по Иркутской области. Ролик «Приставам ответ» записали в Волжском, сообщает «Блокнот Волгограда».
Tele2 дарит новым клиентам возможность посетить зону MARVEL в парке в Дубае07.05.2019
tele2-marvel-
Дубай, 7.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 предлагает подключиться к его услугам и стать суперабонентом. Новых клиентов оператора ждёт возможность получить уникальные подарки по мотивам фильмов MARVEL и главный приз – поездку в тематический парк в Дубае, где расположена уникальная зона MARVEL. Кампания станет вторым этапом сотрудничества с MARVEL в этом году, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
Tele2 обходит конкурентов по темпам развития инфраструктуры связи06.05.2019
tele2-
Москва, 6.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 сохраняет лидерство в телеком-отрасли по общим темпам строительства сети. По данным Роскомнадзора, с января компания увеличила количество базовых станций на 5%, что в 2,5 раза превосходит результат других мобильных операторов.
Новые правила идентификации в мессенджерах будут действовать в России05.05.2019
Москва, 5.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 5 мая все мессенджеры обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона. Идентификация будет считаться пройденной только после получения ответа от сотового оператора, что номер действительно принадлежит пользователю, сообщает РБК.
Читать все новости раздела «Медиа»
Сибирь, Байкал, Иркутск - в зеркале мировых СМИ. Обзоры прессы
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске