На фестивале в Иркутске посетители тестировали «Умный дом» «Ростелекома»

Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» на «Фестивале загородной жизни», который прошел в Иркутске в последние дни мая, представил «Умный дом». Гости мероприятия тестировали услугу в специально организованной интерактивной зоне.

Посетители стенда убедились, что с помощью «Умного дома» возможно снизить риски возникновения пожара и затопления. Сотрудники «Ростелекома» рассказали и продемонстрировали посетителям выставки, как с помощью такого минимального набора оборудования можно обезопасить свое жилье от несанкционированного вторжения.

«За последние несколько лет вокруг Иркутска выросли десятки поселков, потому что многие иркутяне стремятся приобрести или построить дом за городом. Люди обустраивают свое жилье, и наш «Умный дом» – необходимая услуга для того, чтобы в любое время можно было контролировать ситуацию на большом расстоянии, управляя системой через интернет в личном кабинете», – прокомментировал предложение компании Александр Теленкевич, заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком».

По словам Александра Теленкевича, можно подключить базовый или расширенный комплекты. Базовый комплект «Умный дом. Безопасность» включает в себя контроллер, датчик открытия двери/окон и движения. Оба прибора фиксируют также температуру и освещенность помещения. В расширенный комплект входят датчики дыма и протечки.

При подключении к базовому или расширенному комплекту «Умный дом» IP-камеры, пользователю приходят уведомления (SMS, push, email) на мобильный телефон, и в онлайн-режиме он видит причины поступившего сообщения. С видеонаблюдением удобно присматривать за детьми или домашними животными в свое отсутствие, удаленно контролировать ремонт в квартире. Внешние видеокамеры не боятся дождя и снега и следят за домом, подъездом и парковкой. Видеофайлы хранятся удаленно в облаке оператора и надежно защищены от хакерских и вирусных атак.

Компания также провела конкурс для гостей фестиваля. Его участникам нужно было без слов показать одну из услуг «Ростелекома», а зрители должны были отгадать названное ведущим слово, например, интернет или видеонаблюдение. Каждому игроку достались сувениры и подарки.

Специалисты «Ростелекома» рассказали участникам мероприятия, что заказать услугу можно как на этапе проектирования загородного участка, так и на стадии финальной застройки. Также эти интеллектуальное решение можно интегрировать в уже готовое строение.

Подробности и условия подключения на сайте , по круглосуточному номеру 8-800-100-0-800 (звонок бесплатный) и в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».