Награждены победители конкурса по освещению деятельности Законодательного собрания Приангарья в 2018 году

Иркутская область, 25.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Законодательном собрании Иркутской области прошла церемония награждения победителей конкурса на лучшие журналистские материалы по освещению деятельности областного парламента в средствах массовой информации в 2018 году.

Конкурс проводится уже более десяти лет, сообщает пресс-служба ЗС. По итогам 2018 года подано около 70 заявок от 33 СМИ из разных муниципальных образований региона.

– Парламентская журналистика – особый жанр, не самый простой. Но именно благодаря вашей ежедневной работе жители области знают о деятельности Законодательного собрания, о наших общих успехах и достижениях. Спасибо вам за профессионализм, компетентность, ответственность, за оперативную и объективную информацию о работе Законодательного собрания. За вашу отзывчивость и готовность работать не всегда в комфортных условиях, в том числе в рабочих поездках в труднодоступные районы нашей области, – сказал председатель регионального парламента Сергей Сокол, обращаясь к участникам конкурса.

Экспертный совет, в состав которого вошли представители разных фракций в Законодательном собрании, а также председатель Общественного совета при ЗС Алексей Соболь и председатель молодежного парламента Иван Комельков, определили победителей в 11 номинациях.

Кроме того, за профессионализм, активную журналистскую позицию и оперативную работу специальными призами поощрены:

Кирилл Зверев, ФГУП «ВГТРК» «ГТРК» «Иркутск»;

Альбина Тирских, газета «Знамя», Братск;

Анатолий Боринский, АО «Телекомпания АКТИС»;

Андрей Лаховский, информационное агентство «Тайшет24»;

Елена Петрова, информационное агентство «Телеинформ»;

Евгения Колягина, ООО «Издательский Дом «Восточная Сибирь»;

Марина Перевалова, газета «Усольская городская газета»;

Андрей Маковский, ОАО «Илимское региональное телевидение»;

Галина Тюрнева, ООО Телекомпания «АИСТ»;

Наталья Лыткина, АО «Издательский дом «Комсомольская правда».