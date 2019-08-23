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|25.08.2019
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Награждены победители конкурса по освещению деятельности Законодательного собрания Приангарья в 2018 году
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Иркутская область, 25.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Законодательном собрании Иркутской области прошла церемония награждения победителей конкурса на лучшие журналистские материалы по освещению деятельности областного парламента в средствах массовой информации в 2018 году.
Конкурс проводится уже более десяти лет, сообщает пресс-служба ЗС. По итогам 2018 года подано около 70 заявок от 33 СМИ из разных муниципальных образований региона.
– Парламентская журналистика – особый жанр, не самый простой. Но именно благодаря вашей ежедневной работе жители области знают о деятельности Законодательного собрания, о наших общих успехах и достижениях. Спасибо вам за профессионализм, компетентность, ответственность, за оперативную и объективную информацию о работе Законодательного собрания. За вашу отзывчивость и готовность работать не всегда в комфортных условиях, в том числе в рабочих поездках в труднодоступные районы нашей области, – сказал председатель регионального парламента Сергей Сокол, обращаясь к участникам конкурса.
Экспертный совет, в состав которого вошли представители разных фракций в Законодательном собрании, а также председатель Общественного совета при ЗС Алексей Соболь и председатель молодежного парламента Иван Комельков, определили победителей в 11 номинациях.
Кроме того, за профессионализм, активную журналистскую позицию и оперативную работу специальными призами поощрены:
Кирилл Зверев, ФГУП «ВГТРК» «ГТРК» «Иркутск»;
Альбина Тирских, газета «Знамя», Братск;
Анатолий Боринский, АО «Телекомпания АКТИС»;
Андрей Лаховский, информационное агентство «Тайшет24»;
Елена Петрова, информационное агентство «Телеинформ»;
Евгения Колягина, ООО «Издательский Дом «Восточная Сибирь»;
Марина Перевалова, газета «Усольская городская газета»;
Андрей Маковский, ОАО «Илимское региональное телевидение»;
Галина Тюрнева, ООО Телекомпания «АИСТ»;
Наталья Лыткина, АО «Издательский дом «Комсомольская правда».