|Медиа
|19.04.2020
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Написать в соцсетях про экопривычки и выиграть призы могут юные жители Иркутской области
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Иркутск, 19.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Путёвки в лагерь на Байкале могут выиграть дети и подростки до 18 лет из Иркутской области в конкурсе «Минута для будущего. Поколение 21».
С 16 апреля по 30 июня 2020 года благотворительный фонд «Подари Планете Жизнь» предлагает публиковать в социальных сетях тексты, фотографии, видеоролики, аудиоподкасты, посвящённые экологичному образу жизни. Одна из целей конкурса – увлечь как можно больше людей идеей формирования новой экокультуры для сохранения ресурсов планеты, сообщают организаторы.
Для участия в конкурсе нужно в любой социальной сети сделать один или серию постов про экопривычки (примерный список на выбор можно найти по ссылке:
Подробные условия конкурса можно посмотреть на сайте
Главный приз будет вручен за самые эффективные и оригинальные публикации. Оценит работы профессиональное жюри из экологов, журналистов, специалистов по рекламе в соцсетях. Помимо Гран-при, предусмотрены награды за лучшее содержание постов, за лучшую поддержку местных экологических акций, за творческий подход, за лучшую популяризаторскую работу в населённых пунктах, где проживает менее 15 тысяч человек.
Партнёры конкурса «Минута для будущего. СМИ. Поколение 21» – Министерство по молодежной политике Иркутской области, Байкальская школа новых возможностей «Поколение гениев», управление губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, ОГКУ «Ресурсный центр по поддержке некоммерческих организаций Иркутской области».
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