Написать в соцсетях про экопривычки и выиграть призы могут юные жители Иркутской области

Иркутск, 19.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Путёвки в лагерь на Байкале могут выиграть дети и подростки до 18 лет из Иркутской области в конкурсе «Минута для будущего. Поколение 21».

С 16 апреля по 30 июня 2020 года благотворительный фонд «Подари Планете Жизнь» предлагает публиковать в социальных сетях тексты, фотографии, видеоролики, аудиоподкасты, посвящённые экологичному образу жизни. Одна из целей конкурса – увлечь как можно больше людей идеей формирования новой экокультуры для сохранения ресурсов планеты, сообщают организаторы.

Для участия в конкурсе нужно в любой социальной сети сделать один или серию постов про экопривычки (примерный список на выбор можно найти по ссылке: https://clck.ru/KYm7e ), про экологические акции. Они обязательно должны содержать тег #минутадлябудущего, по желанию – #лёгкийподвиг. Материалы должны иметь конструктивный характер и мотивировать на конкретные позитивные действия по теме конкурса.

Подробные условия конкурса можно посмотреть на сайте https://www.ppjizn.ru . Справки по тел.: 8-902-577-56-98.

Главный приз будет вручен за самые эффективные и оригинальные публикации. Оценит работы профессиональное жюри из экологов, журналистов, специалистов по рекламе в соцсетях. Помимо Гран-при, предусмотрены награды за лучшее содержание постов, за лучшую поддержку местных экологических акций, за творческий подход, за лучшую популяризаторскую работу в населённых пунктах, где проживает менее 15 тысяч человек.

Партнёры конкурса «Минута для будущего. СМИ. Поколение 21» – Министерство по молодежной политике Иркутской области, Байкальская школа новых возможностей «Поколение гениев», управление губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, ОГКУ «Ресурсный центр по поддержке некоммерческих организаций Иркутской области».