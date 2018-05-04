Обзор мировых СМИ: байкальский полумесяц, иркутский бренд-манифест и с чего начались американцы

Интернет, 6.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Что общего между льдом Байкала и космосом, «бунтарский» бренд Иркутска и новые исследования сибирских корней первых жителей американского континента. Об этом Телеинформ расскажет в свежем выпуске обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».

«В дальних краях Восточной Сибири находится волшебное озеро Байкал» – это, пожалуй, отличное начало для какой-нибудь новой книжки, но пока именно с этих слов открывается новая статья в западной прессе о священном озере. Красота покрытого льдом Байкала не отпускает путешественников со всего мира. Московский фотограф Кристина Макеева не просто делает его невероятные снимки его, но и считает, что во лёд Байкала – это фактически 3D-модель космоса, пишет Lonely Planet News .

«Байкальский полумесяц» – одно из чудес России, которое притягивает к себе людей разных. Для каждого найдётся и свой способ насладиться им. Это и пешие прогулки, и кемпинг, и альпинизм, поездки на собачьих упряжках, и ледовая рыбалка, и многое другое. Всё это сделает поездку в дальний регион Сибири незабываемой.

Поднявшаяся было волна разнообразных эмоций по поводу бренда Иркутска, разработанного компанией «Инстид» поутихла в самом городе, но внезапно нашла отражение в иносми. Ошеломляющая цветовая гамма, хаотическое скопление шрифтов, которые взрываются через плакаты, одежду, этикетки и экраны. Так охарактеризовало идею визуальной презентации Иркутска The Calvert Journal .

Визуальный стиль Иркутска спонтанен и свободен, говорит соучредитель «Инстид» Наталья Гранд, он направлен мощный и эмоционально заряженный настолько, чтобы привлекать внимание везде, где ему находят применение и подталкивает людей совершать поездки именно в наш город. Визуальные эффекты бренда-манифеста отражают бунтарство и настойчивость местных жителей перед лицом жестоких зим города. Уютный и комфортный стиль совсем не отобразит суть Иркутска, который заставляет своих горожан принимать сложные решения, считают разработчики.

Американские учёные тоже по сей день решают непростую задачу, пытаясь выяснить, где начало их нации. Прежде генетики доказали связь коренных американцев с древними европейцами и азиатами. Исследователи сибирские корни первооткрывателей континента. Теперь оказалось, что самых коренных американцев насчитывалось всего-навсего 250 человек, пишет Daily Mail .

Чтобы узнать больше, учёные изучили новые образцы ДНК, собранные у представителей народов, мигрировавших в Новый Свет, а потом построили компьютерные модели размеров популяции. Новые оценки теперь поможет определить, сколько вол миграции было в Америку.

Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа.