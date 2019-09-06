Обзор мировых СМИ: мир на колёсах, исторический маршрут и образование по-росгвардейски

Интернет, 08.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Самые эпические дорожные поездки, иркутские искатели добрались до Ситки и как Росгвардия учит сибирских детей. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». Автомобильные поездки – отличный способ увидеть мир. А современные технологии могут помочь построить самый длинный маршрут, возможный на каждом континенте. Европа, Южная Америка, Африка… Портал Еraveldailymedia составил для своих читателей подборку самых длинных поездок, которые можно совершить на своей машине, а также рассказал про некоторые из лучших достопримечательностей, которые можно увидеть в своем путешествии. Среди этих маршрутов есть и трек по Европе и Азии – через европейские столицы к дальневосточным районам Сибири и Японского моря. В Санкт-Петербурге поездка становится чем-то вроде теста на выносливость, ведь из одного конца России в другой предстоит по Транссибирской магистрали. По пути путешественников, конечно, ждёт Байкал. А ещё в путешествие можно отправиться по воде, как это сделали иркутские искатели под предводительством Анатолия Казакевича. Они приплыли в Ситку на надувной парусной лодке с двойным корпусом, завершив последний этап 8000-мильной поездки из родного сибирского города. Анатолий Казакевич называет это путешествие «экспедицией по исторической географии», добавляя, что до них никто не проделывал тот маршрут в течение 150 лет, пишет 660citynews . Одиссея «Искателя» не имеет никаких политических мотивов, за исключением убеждения идеолога путешествия, что американцы и русские могут жить бок о бок без проблем. Тем более, что жители Сибири и Аляски очень похожи – они придают большое значение охоте, рыболовству и диким местам. В Иркутске, меж тем, открылся класс Росгвардии. Занятия начались с «урока мужества», когда пятиклашки – 20 мальчишек и 12 девчонок – посетили выставку оружия в иркутском отделении ОМОНа. В Росгвардии заявляют, что будут детям, прежде всего, прививать патриотическое воспитание и позитивный взгляд на людей в форме, пишет The Moscow Times . Между тем, в последние несколько лет милитаризация молодых россиян вызвает бурные споры. В этом году сотрудники спецслужб объявили, что несовершеннолетние правонарушители будут отправлены в военно-патриотические лагеря перевоспитания. По сообщениям, министерство обороны планирует обучать старшеклассников в недельных лагерях каждый год в своем обширном военном тематическом парке под Москвой после завершения строительства. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ – по ссылке . Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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