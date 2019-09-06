|Медиа
|08.09.2019
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Обзор мировых СМИ: мир на колёсах, исторический маршрут и образование по-росгвардейски
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Интернет, 08.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Самые эпические дорожные поездки, иркутские искатели добрались до Ситки и как Росгвардия учит сибирских детей. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
Автомобильные поездки – отличный способ увидеть мир. А современные технологии могут помочь построить самый длинный маршрут, возможный на каждом континенте. Европа, Южная Америка, Африка…
Среди этих маршрутов есть и трек по Европе и Азии – через европейские столицы к дальневосточным районам Сибири и Японского моря. В Санкт-Петербурге поездка становится чем-то вроде теста на выносливость, ведь из одного конца России в другой предстоит по Транссибирской магистрали. По пути путешественников, конечно, ждёт Байкал.
А ещё в путешествие можно отправиться по воде, как это сделали иркутские искатели под предводительством Анатолия Казакевича. Они приплыли в Ситку на надувной парусной лодке с двойным корпусом, завершив последний этап 8000-мильной поездки из родного сибирского города. Анатолий Казакевич называет это путешествие «экспедицией по исторической географии», добавляя, что до них никто не проделывал тот маршрут в течение 150 лет,
Одиссея «Искателя» не имеет никаких политических мотивов, за исключением убеждения идеолога путешествия, что американцы и русские могут жить бок о бок без проблем. Тем более, что жители Сибири и Аляски очень похожи – они придают большое значение охоте, рыболовству и диким местам.
В Иркутске, меж тем, открылся класс Росгвардии. Занятия начались с «урока мужества», когда пятиклашки – 20 мальчишек и 12 девчонок – посетили выставку оружия в иркутском отделении ОМОНа. В Росгвардии заявляют, что будут детям, прежде всего, прививать патриотическое воспитание и позитивный взгляд на людей в форме,
Между тем, в последние несколько лет милитаризация молодых россиян вызвает бурные споры. В этом году сотрудники спецслужб объявили, что несовершеннолетние правонарушители будут отправлены в военно-патриотические лагеря перевоспитания. По сообщениям, министерство обороны планирует обучать старшеклассников в недельных лагерях каждый год в своем обширном военном тематическом парке под Москвой после завершения строительства.