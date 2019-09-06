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08.09.2019

Обзор мировых СМИ: мир на колёсах, исторический маршрут и образование по-росгвардейски

Интернет, 08.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Самые эпические дорожные поездки, иркутские искатели добрались до Ситки и как Росгвардия учит сибирских детей. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».

 

Автомобильные поездки – отличный способ увидеть мир. А современные технологии могут помочь построить самый длинный маршрут, возможный на каждом континенте. Европа, Южная Америка, Африка… Портал Еraveldailymedia составил для своих читателей подборку самых длинных поездок, которые можно совершить на своей машине, а также рассказал про некоторые из лучших достопримечательностей, которые можно увидеть в своем путешествии.

Обзор мировых СМИ: мир на колёсах, исторический маршрут и образование по-росгвардейски

Среди этих маршрутов есть и трек по Европе и Азии – через европейские столицы к дальневосточным районам Сибири и Японского моря. В Санкт-Петербурге поездка становится чем-то вроде теста на выносливость, ведь из одного конца России в другой предстоит по Транссибирской магистрали. По пути путешественников, конечно, ждёт Байкал.

А ещё в путешествие можно отправиться по воде, как это сделали иркутские искатели под предводительством Анатолия Казакевича. Они приплыли в Ситку на надувной парусной лодке с двойным корпусом, завершив последний этап 8000-мильной поездки из родного сибирского города. Анатолий Казакевич называет это путешествие «экспедицией по исторической географии», добавляя, что до них никто не проделывал тот маршрут в течение 150 лет, пишет 660citynews.

Обзор мировых СМИ: мир на колёсах, исторический маршрут и образование по-росгвардейски

Одиссея «Искателя» не имеет никаких политических мотивов, за исключением убеждения идеолога путешествия, что американцы и русские могут жить бок о бок без проблем. Тем более, что жители Сибири и Аляски очень похожи – они придают большое значение охоте, рыболовству и диким местам.

В Иркутске, меж тем, открылся класс Росгвардии. Занятия начались с «урока мужества», когда пятиклашки – 20 мальчишек и 12 девчонок – посетили выставку оружия в иркутском отделении ОМОНа. В Росгвардии заявляют, что будут детям, прежде всего, прививать патриотическое воспитание и позитивный взгляд на людей в форме, пишет The Moscow Times.

Обзор мировых СМИ: мир на колёсах, исторический маршрут и образование по-росгвардейски

Между тем, в последние несколько лет милитаризация молодых россиян вызвает бурные споры. В этом году сотрудники спецслужб объявили, что несовершеннолетние правонарушители будут отправлены в военно-патриотические лагеря перевоспитания. По сообщениям, министерство обороны планирует обучать старшеклассников в недельных лагерях каждый год в своем обширном военном тематическом парке под Москвой после завершения строительства.

  • Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ – по ссылке.

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Обзор мировых СМИ: мир на колёсах, исторический маршрут и образование по-росгвардейски08.09.2019
2019-09-07-16-20-55
Интернет, 08.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Самые эпические дорожные поездки, иркутские искатели добрались до Ситки и как Росгвардия учит сибирских детей. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
Как писать о трагедиях: эксперты ИМКФ – о катастрофах в литературе и журналистике06.09.2019
2019-09-06-04-48-08
Иркутск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В мире ежедневно происходят катастрофы. Техногенные, природные, социальные. Люди узнают о них из новостей, спустя время появляются репортажи, а потом и книги о событиях. Этическую сторону создания таких текстов обсудили на Иркутском международном книжном фестивале (ИМКФ).
МТС первой в Иркутской области запустила VoLTE и Wi-Fi Calling05.09.2019
Иркутская область, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - МТС, крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, запустил в Иркутской области технологий VoLTE и Wi-Fi Calling, которые позволяют совершать голосовые вызовы через сети Wi-Fi, а также через сеть LTE. Услуга доступна только для абонентов МТС, сообщает пресс-служба компании.
Сенатора-коммуниста от Иркутской области Вячеслава Мархаева обвинили в нападении на журналистов05.09.2019
2019-09-05-08-57-03
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Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Я календарь переверну, или Снова в школу 05.09.2019
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Иркутск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На этой неделе иркутские колумнисты, все как один, обратили внимание на календарь. Для одних День Знаний оказался поводом для оптимизма, другие вспомнили о 1 сентября в нетрадиционном контексте. Увлеченные борьбой с несправедливостью социальные сети о школе и вовсе не вспоминали.
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: о губернаторском окружении, книжном фестивале и играх Минздрава31.08.2019
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Иркутск, 31.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты присматриваются к придворному окружению первых лиц государства и родного региона, а также пишут рецензии на распоряжения федеральных министерств. Социальные сети ликуют на празднике литературы и пишут открытые письма губернатору.
Власти Приангарья запустили информационный сайт для пострадавших от наводнения 31.08.2019
Иркутская область, 31.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области при участии компании ДОМ.РФ запустило сайт иркутскпаводок.рф. Как сообщает пресс-служба губернатора, информационный ресурс создан по поручению председателя правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения Виталия Мутко.
Обзор мировых СМИ: лес рубят - щепки летят, почему нельзя дружить с Китаем и что сможет МС-2131.08.2019
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Интернет, 31.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Чем грозят массовые вырубки лесов в Иркутской области, почему России не стоит дружить с Китаем и может ли МС-21 бросить вызов «Аэрбасу» и «Боингу». Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
«Ростелеком» обеспечил в Приангарье связью избирательные участки к единому дню голосования 8 сентября30.08.2019
2019-08-30-09-14-38
Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» телефонизировал избирательные участки в Приангарье к единому дню голосования, которое состоится 8 сентября текущего года.
МТС подключила иркутские новостройки к домашним сервисам30.08.2019
2019-08-30-08-52-49
Иркутск, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - МТС расширила зону покрытия фиксированной сети, сообщает пресс-служба компании.  «Домашние сервисы» стали доступны и для жителей нового ЖК «Стрижи» в поселке Маркова, где будут проживать более 4 тысяч человек.
«Ростелеком» восстановил связь в пострадавших от наводнения районах Иркутской области29.08.2019
2019-08-29-09-06-46
Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» полностью восстановил связь в пострадавших от паводков районах Иркутской области. Первая волна паводков с 28 июня по 1 июля вызвала значительное повреждение инфраструктуры «Ростелекома» в Тулунском, Тайшетском, Нижнеудинском и Чунском районах региона: 1 365 абонентов компании остались без связи.
Tele2 подарит жителям Чунского 60 ГБ при подключении на тарифы линейки «Мой онлайн»29.08.2019
2019-08-29-08-55-53
Чунский район, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, приглашает жителей Чунского вместе отметить День рождения поселка и получить подарки при подключении на тарифы «Мой онлайн» и «Мой онлайн+».
Tele2 и Алиса помогут искать потерянные телефоны абонентам в Иркутской области28.08.2019
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Иркутская область, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 первым на российском рынке запустил уникальный навык для Алисы – виртуального помощника «Яндекса». Он позволяет абонентам любых операторов бесплатно найти потерянный дома или в офисе телефон за считанные секунды, пишет пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
Tele2 подарит жителям Железногорска 60 ГБ при подключении на тарифы линейки «Мой онлайн»28.08.2019
2019-08-28-07-57-53
Железногорск, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 приглашает жителей Железногорска-Илимского посетить 1 сентября центральную площадь и получить подарки при подключении на тарифы «Мой онлайн» и «Мой онлайн+».
LiveFest Summer с МегаФоном: более 7 миллионов просмотров прямой трансляции и 1,7 терабайтов фото, стримов и видео в соцсетях28.08.2019
Москва, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - МегаФон стал партнером LiveFest Summer, открыл для аудитории фестиваля молодых звезд и обеспечил самый быстрый интернет на высоте 960 метров над уровнем моря. Об этом сообщает пресс-служба оператора.
Tele2 подарит жителям Киренска 60 ГБ при подключении на тарифы линейки «Мой онлайн»27.08.2019
2019-08-27-08-46-57
Киренск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 приглашает жителей Киренска посетить 29 августа онлайн-парк на центральной площади и получить подарки при подключении на тарифы «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». Об этом пишет пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
Сбербанк и Rambler Group сообщают о закрытии сделки по созданию крупнейшей компании российского рынка медиа и развлечений27.08.2019
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Москва, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк и Rambler Group сообщают о закрытии сделки, в рамках которой Сбербанк инвестировал в медиагруппу и стал совладельцем Rambler Group с пакетом акций в 46,5%.
Tele2 в Приангарье предлагает в рассрочку смартфон со скидкой плюс один год связи27.08.2019
tele2-
Иркутская область, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 предлагает абонентам Приангарья принять участие в программе «Мой смартфон онлайн». Она позволяет клиентам купить выгодный комплект – качественный 4G-смартфон и услуги связи на один год со скидкой.
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Иркутская область в числе самых упоминаемых в медиа регионов России25.08.2019
Иркутская область, 25.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область вошла в число самых упоминаемых с начала года в медиа регионов России.
Обзор мировых СМИ: две угрозы для Байкала, спасительный монстр-трак и «слив» по-иркутски24.08.2019
2019-08-23-16-06-56
Интернет, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Какие угрозы нависли над Байкалом, что спасло глухую деревушку от вымирания и очередной чиновничий скандал. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
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Иркутск, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 открыл первый в Иркутске онлайн-парк с 4G-интернетом, wi-fi, трансляцией кино, познавательными лекциями, мастер-классами, зоной коворкинга и бесплатным посещением в популярном месте отдыха горожан – на острове Юность.
Tele2 расширила работы по борьбе с массовым сгоранием минут и гигабайтов23.08.2019
tele2-
Москва, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 расширила функционал сервиса по переносу неизрасходованных абонентами остатков услуг. Теперь перенести неизрасходованные минуты и гигабайты можно и от других операторов мобильной связи при подключении к Tele2 или переходе по MNP, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
В Иркутске на Юности заработал первый онлайн-парк от Tele222.08.2019
-tele2
Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на острове Юность заработал первый онлайн-парк от Tele2. Уникальная площадка для работы и развлечений с высокоскоростным интернетом 4G будет бесплатно работать для жителей города до 15 сентября.
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: от общего к частному… и обратно22.08.2019
-facebook-
Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты пишут манифесты частной собственности, предостерегают от гражданских столкновений и рассуждают о революциях. Социальные сети также завязли в спорах об уместности разделения общего и частного.
Приложение «Мой Tele2» стало лидером рейтинга приложений для Android21.08.2019
2019-08-21-09-09-48
Москва, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 стала лидером исследования операторских приложений Роскачества в российском сегменте магазинов GooglePlay и Appstore. «Мой Tele2» был признан лучшим в рейтинге приложений для Android и вторым – для iOS.
Первую в стране зону 5G запустили Tele2 и Ericsson20.08.2019
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Москва, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону 5G в центре Москвы. Компании развернули сплошное outdoor-покрытие опытного участка сети в диапазоне 28 ГГц на Тверской улице. Об этом пишет пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
«Ростелеком» запускает среди иркутян викторину «КиноЛогика»19.08.2019
2019-08-19-09-43-51
Иркутск, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии Дня российского кино 27 августа «Ростелеком» среди иркутских пользователей социальной сети «Одноклассники» проводит викторину «КиноЛогика». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Обзор мировых СМИ: Сибирь продолжает гореть, что русскому снадобье и затопленные истории18.08.2019
2019-08-17-16-21-53
Интернет, 18.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Насущная проблема Владимира Путина, что русскому снадобье, то финну – сорняк, и как потоп в Иркутской области помог раскрыть убийство, которое было совершено 24 года назад. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ»
Фотограф из села в Братском районе стала призёром всероссийского конкурса Life-Photo16.08.2019
-life-photo
Братский район, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - МТС совместно с «Русс Пресс Фото» подвели итоги творческого конкурса Life-Photo в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Третье место заняла школьница из села Покосное Братского района – 17-летняя Ксения Борновалова.
«Телеинформ» сохранил лидерство в рейтинге цитируемости региональных СМИ16.08.2019
2019-08-16-02-20-53
Иркутская область, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Информационное агентство «Телеинформ» по итогам второго квартала 2019 года сохранило первое место в рейтинге медиаресурсов Иркутской области, подготовленном компанией «Медиалогия».
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: В поисках утраченной урбанистики, 20 лет с Путиным и немец в помощь15.08.2019
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Иркутск, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты учат эстетов эстетике, исследуют достижения путинской эпохи и рекомендуют книги для чтения. Социальные сети провожают лето, грозят «пражской весной» и находят возможность спасти Россию.
По итогам июля Дмитрий Бердников в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов СФО занимает шестое место14.08.2019
2019-08-14-09-13-17
Иркутск, 14.08.19 (ИА «Телеинформ»), - По итогам июля мэр Иркутска Дмитрий Бердников в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов СФО занимает шестое место.
Обзор мировых СМИ: климатический кризис, (не)понять Россию и праведный гнев10.08.2019
2019-08-09-17-43-23
Интернет, 10.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Американцы – о погодных проблемах в Сибири, англичанин в поисках «русской души» и почему мир оплакивает соборы, но молчит про природу. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
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Сибирь, Байкал, Иркутск - в зеркале мировых СМИ. Обзоры прессы
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