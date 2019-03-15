Обзор мировых СМИ: верблюды в огне, китайский план и стереотипы о русской кухне

Интернет, 17.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Небесный караван в огне, протесты против китайского завода на Байкале и как шеф-повар из Сибири разрушает стереотипы о русской кухне. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».

Скандал с жертвоприношением в Ангарске верблюдов вышел далеко за рамки местной и российской прессы. Об этой дикой истории стало известно и зарубежным СМИ. Сожжение животных проходило ещё в начале февраля в лесу под Ангарском. Шаманы проводили ритуал, который якобы называется «Жэн тэнгэри яба». О нём поведал заместитель Верховного шамана России Артур Цыбиков. Он, впрочем слывёт в шаманской среде весьма спорной личностью, пишет Frankfurter Rundschau.

Многие шаманы уверяют, что в их среде нет иерархии, выборов и политики, дар шамана передаётся по наследству из поколения в поколение, но сегодня за шаманов выдают себя фактически те, кто таковыми являться не могут. Сегодня встречаются нео- и псевдошаманы, которые зарабатывают на своих исцеляющих ритуалах среднемесячную зарплату и параллельно пытаются сделать политическую карьеру. Участились и случаи шарлатанства.

Ещё одна иркутская история вышла за пределы российской прессы. Конечно же, это завод по производству бутилированной байкальской воды. Хотя предприятие сулит рабочие места в депрессивном Култуке, уже более 800 тысячи человек подписали онлайн-петицию, призывающую государство прекратить строительство. Протестами против строительства в посёлке Култук завода по розливу байкальской воды, учредителем которого стала китайская компания, заинтересовался The Telegraph.

Пока уважаемые учёные просят не прикрывать протесты экологией, среди местного населения всё больше растёт недовольство тем, что завод китайский. Жители напирают на то, что им «не разрешают строить даже забор», а тут целое предприятие. Активисты говорят о том, что такие настроения объясняются тем, что граждане Китая по-варварски относятся к российским сокровищам.

Сибирь простирается от Уральских гор до Дальнего Востока и от Северного Ледовитого океана до границ с Казахстаном, Монголией и Китаем. При упоминании о ней сразу же представляются суровые морозы и трудовые лагеря. Это точно не то место, куда стоит ехать ради того, чтобы попробовать хорошую кухню. Эти стереотипы разрушает в своей книге шеф-повар Алиса Тимошкина. Помимо прочего она исследует свою малую родину и живущих там людей через их кухню, пишет The Independent .

Сильнее всего на кулинарные устремления Алисы Тимошкино, очевидно, повлияла её прабабушка Розалия, которая родилась в 1912 году и умерла в начале 2000-х годов, пережив не только Русскую революцию и советскую эпоху, но и Холокост. В процессе работы над книгой она изучала дореволюционные, а также советские кулинарные книги, но позволила себе эксперименты. Например, в «Оливье» традиционный майонез заменён на заправку из крем-фреша, греческого йогурта, укропа и лимонного сока. Отдельная глава посвящена соленьям, ведь в Сибири всё то, что выращивается летом, необходимо сохранить на зиму. Своей книгой Алиса Тимошкина фактически заполнила «кулинарный пробел» на мировой карте.

Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ – по ссылке.